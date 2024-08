Yina Calderón no se contuvo al hablar de la relación que tienen Paola Jara y Jessi Uribe: esto fue lo que dijo

Yina Calderón arremetió contra la pareja de artistas - crédito montaje Infobae

Yina Calderón se consolidó como una de las influenciadoras más seguidas en el país por sus comentarios sin censura sobre las situaciones que ocurren en el mundo de la farándula colombiana y entretiene así a sus fanáticos, además de involucrarse en polémicas con otros creadores de contenido.

Entre las controversias más recordadas destacan las que protagonizó con las creadoras de contenido Aida Victoria Merlano, Karen Sevillano y la bailarina Andrea Valdiri tras criticarlas por el manejo de sus relaciones amorosas, como de sus carreras y hasta de su físico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón y Epa Colombia hablaron de Paola Jara y Jessi Uribe - crédito: @launicapola/Tik Tok

En esta ocasión, la empresaria y DJ volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de hacer una transmisión en directo en la plataforma Kick, junto a la también creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en el mundo digital. En esta hablaron sobre varias figuras de la industria del entretenimiento nacional.

Durante el stream, la exparticipante de reality Protagonistas de Nuestra Tele leyó una pregunta de un seguidor que pedía su opinión sobre Paola Jara y su esposo, Jessi Uribe. Calderón confesó que la cantante de música popular no es de su agrado y reveló por qué.

Ella es Sandra Barrios, la exesposa de Jessi Uribe - crédito @sandrabarrios0328/Instagram

“Yo no quiero a Paola Jara, no la soporto. La música de ella o de Jessi Uribe es independiente, a mí la música me gusta, pero yo iba a la peluquería del Rey de las extensiones y allá me encontraba a Sandra y esa mujer chille, que chille. Estaba re mal y ella decía ‘¿cómo es posible? Bueno, salga con mi marido, pero no me envíe mensajes de que me lo está cuidando, eso es lo que me parece terrible”, respondió.

Por su parte, Epa Colombia dijo que a ella sí le caía bien y que le encantaba la música de Jara. Sin embargo, aseguró que había escuchado un rumor de que Sandra Barrios, exesposa, le habría sido infiel a Jessi Uribe. De inmediato, la DJ de guaracha colombiana salió en defensa de la madre de los hijos del cantante, por lo que aseguró que ella inició una relación después de finalizar el proceso de divorcio.

Entretanto, Yina aseguró que la responsable de la separación de Jessi Uribe fue la cantante de música popular Paola Jara, lo que conllevó una discusión entre las influenciadoras. Epa Colombia insistió en defender al intérprete al asegurar que el único responsable de poner fin a la relación fue el intérprete de Dulce Pecado.

La empresaria aseguró que no se sentaría en la misma mesa con Paola Jara porque no le cae bien - crédito peretantico/Instagram

Justicia divina

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido nacida en Oporapa, Huila, habla sobre la relación de Paola Jara y Jessi Uribe. En una entrevista en la emisora La Kalle dijo que hay consecuencias por los malos actos y que eso se ve reflejado en la carrera musical de la pareja.

Afirmó que desde que se supo que estaban juntos, no lograron volver a posicionar una canción viral en la radio: “La justicia divina existe, nunca te va a ir bien en la vida si le causas daño”, agregó al medio citado. La controversial creadora de contenido también recordó la supuesta infidelidad de los cantantes a sus parejas, que se hizo viral, luego de que se revelaran audios y fotos en las que se evidenciaba la relación entre ellos.

Desde que se conoció su romance, Yina no tiene nada bueno que decir de Jara, pues fue tajante en afirmar que no se sentaría con ella en la misma mesa, esto, porque: “Yo no soy hipócrita para nada, o sea, yo no me siento y le digo, yo hablé mal de ti, me parece terrible”, puntualizó.