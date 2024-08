TikTokers del sur de Bogotá visitaron por primera vez un Starbucks: revelaron por qué no les gustó

Jóvenes creadores de contenido visitaron un Starbucks por primera vez y tuvieron una experiencia agridulce - crédito @albraithmoreno/TikTok

Los creadores de contenido aprovechan para compartir en las redes sociales sus experiencias cuando visitan establecimientos conocidos. Con esto generan reacciones de todo tipo. En los últimos días, dos jóvenes decidieron entrar por primera vez a un Starbucks para probar la comida y mostrarle a los seguidores las primeras impresiones.

En su cuenta de TikTok, Albraith Moreno y su amigo, Steve, tienen más de 44.000 seguidores, un gran número que alcanzaron al hacer contenido divertido y original, con lo que ganaron así buenos comentarios, debido a que recorren varios lugares de Bogotá y dan su punto de vista por los alimentos que consumen en cada lugar.

En esta nueva aventura visitaron el edificio CityU, una residencia estudiantil que en mayoría acoge alumnos de la Universidad de los Andes. Al llegar, lo primero que dijeron fue que “estaba re gomelo”, y les llamó la atención que al lado del edificio había un Ara. En el video se observa a los jóvenes un poco nerviosos porque iba a ser la primera vez que entrarían a esta cadena estadounidense.

“Se ve re gomelo esto por acá y nos da pena entrar. Tienen un Ara estos gomelos, aquí al lado. Es que hay muchos y no me gusta la gente así”, indicaron. En el video se evidencia un curioso momento en el que Albraith se burla de su amigo por la pinta que llevaba y le dice entre risas “se nota que viene del sur”.

A los jóvenes les pareció costosa su experiencia en el Starbucks que visitaron - crédito Hollie Adams/Reuters

“Yo esperaba más, la verdad. Esperaba que fuera más caro”, dijo inicialmente Steve, su amigo le respondió: “Pero, $20.000, un café y una tortica. Fuerte, fuerte”. Una vez entraron al lugar quedaron sorprendidos. Solo criticaron los precios, que para ellos son muy elevados y, además, porque no les escribieron nada en los vasos que sirven el café.

“Sí, se ve como en las películas y los videos, pero falló que no me hayan escrito nada en el vaso. Pagué $20.000 para que me escribieran que tenía ojos lindos”, comentó entre risas Moreno. Por otro lado, los creadores de contenido compraron el pan napolitano que, pese a que tenía buen sabor, criticaron inmediatamente su precio.

“Eso es un pan Steve, un pan ahí viejo y recalentado, y $5.500 por esto. Está rico, pero es que para que cueste $5.500 y $14.500 (…) Está rico, pero tampoco”, añadió Albraith. Después de una serie de comentarios divertidos y varias risas, Steve comentó que aunque le parece excesivamente costoso el establecimiento, volvería sin duda a un Starbucks, pues le gustó el lugar y el sabor de su comida. “Rico. Hay diferencia, obvio. Pero el pan está re caro, $5.500 ese pancito (...) Yo volvería al Starbucks”, concluyó.

A ninguno de los creadores de contenido del sur de Bogotá les gustó el sushi. Prefieren el Starbucks - crédito IA

Cómo les fue con el sushi

En otro de los videos de los jóvenes cuentan la experiencia cuando por primera vez van a probar la comida asiática. Los creadores de contenido tenían altas expectativas por degustar el sushi. “Yo estoy re ‘psicosiado’ porque hay gente que le gusta, pero yo he visto videos de gente vomitando con solo probar el pescado crudo, pero rico”, comentó Steve.

Albraith no se llevó una buena experiencia al probar el sushi por primera vez, ya que no quedó contento con los sabores, para el joven el olor era muy fuerte. “Sabe a arrocito con aguacate, mantequilla y salmón”, dijo. Por su parte, Steve, que era el más emocionado, no se llevó una buena impresión de la comida asiática, ya que finalmente le dieron ganas de vomitar, que era su gran preocupación inicial.

Los jóvenes culminaron el video con el argumento de que preferían el Starbucks mil veces antes que la comida asiática; sin embargo, olvidaron un gran detalle “¿Y el vaso?, devuélvase Steve”.