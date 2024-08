Ana Lucía Domínguez reveló su secreto para evitar las estrías durante el embarazo

La actriz contó los trucos que tiene para evitar estas cicatrices en la piel - crédito @notitalentcol/Instagram

A mediados de marzo de 2024, la pareja conformada por Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez confirmó la llegada de su primogénito con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Los actores, que habían trasladado su domicilio a España semanas antes del anuncio de su embarazo, se mostraron bastante emocionados por darle la noticia a sus familiares y seguidores.

De acuerdo con lo comentado por los esposos, esta noticia los tomó por sorpresa y llegó a su vida como un regalo divino, pues aunque era algo que su público y los medios venían esperando hace años, no lo tenían planeado en este momento: “Aquí comienza una nueva aventura 😍Siempre de la mano de Dios🙌🏽Gracias por este regalo🙏🏼💙🩷🤰🏽”, escribieron en el posteo compartido que hicieron entre sus dos cuentas de Instagram.

La actriz de Pasión de Gavilanes ha mantenido al tanto a sus seguidores con los preparativos para la llegada de su bebé, mostrando lo que llevará a la clínica en la que será recibida la bendición. Sin embargo, sus seguidoras siguen atentas a cada paso que da Ana Lucía en sus redes y, recientemente, le preguntaron cuál era su secreto para evitar que aparezcan estrías en diferentes zonas de su cuerpo.

Aunque algunas abuelas y madres afirman que uno de los secretos es evitar rascarse, también apuntan a que el aceite de almendras con masajes circulares es un gran truco para evitar las estrías. Pero, para la futura mamá existe una práctica “milenaria” que ha sido transmitida en su familia a través de generaciones, como lo es el aceite de rosa mosqueta.

Antes de transmitir la información, aseguró que “gracias a Dios no me han salido estrías ni se me ha resecado la piel del rostro”. Agregó que un truco que le dio su abuela para este anhelado momento fue usar el aceite de rosa mosqueta en las cremas corporales, aplicando unas gotas y mezclándolo muy bien.

“Esto es una maravilla, es muy famoso desde que yo estaba muy chiquita. Desde las abuelas lo usaban para las estrías, para las manchas, para la piel deshidratada, para todo. Durante el embarazo he sido muy juiciosa y le ponía unas goticas de este aceite a mi crema corporal y la piel me quedaba superhidratada”, puntualizó la actriz en una de sus publicaciones.

Qué llevará a la clínica para recibir a su bebé

Un elemento que causó curiosidad fue una lámpara de luz roja y que emite ondas de ruido blanco, logrando así que la menor tenga un sueño reparador: “Todos deberíamos dormir con la luz roja, para descansar mejor … Sé que me van a ver un poco raro y los doctores, pero si lo tengo y lo voy a llevar”, mientras mostraba los peluches de apego junto con una herramienta indispensable para calentarle las toallitas a Luciana.

Además de la ropa, las pijamas con las que dormirá Luciana por dos noches –o tres, dependiendo de la forma en que nazca– y otros artículos esenciales para sus primeras horas de vida, la actriz prestó especial atención al entorno en el que estará la recién nacida. Incluso, ha adquirido diferentes elementos para que su bebé no sienta el cambio brusco de su permanencia en el vientre al ambiente del exterior que encontrará.

“Sé que en las primeras semanas no hay que ponerles nada, sé también que no hay que aplicarles nada, pero lo llevo por si de pronto me dicen en la clínica que lo necesitan”, recalcando que se ha preparado durante estos nueve meses de gestación para la llegada de su hija y que venga con todas las comodidades suficientes.