Migrante colombiana reveló lo que los franceses piensan de los latinos: “Buenos para trabajar, pero para educarse, poco”

Tras escuchar las razones tras este estereotipo se quedó pensativa, según confiesa - crédito @katherinmontoya22 / TikTok

Trabajadores, buenos bailarines y apasionados, suelen ser algunos de los estereotipos que más se reproducen sobre la comunidad latina.

Sin embargo, la creadora de contenido colombiana Katherin Montoya se encontró con una ciudadana francesa en su trabajo que le explicó que veía a los latinos como perezosos.

“Cómo les parece que una francesa me dijo que nosotros los latimos éramos unos perezosos y yo, en el poco francés que tengo, le pregunté por qué pensaba eso de nosotros y ella me dijo que no era en el ámbito laboral, sino en el educativo”, recordó, en un video compartido a través de su perfil en la plataforma Tiktok.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Montoya se mostró sorprendida y algo enojada, pero antes de contestar decidió escuchar las razones por las que tenía esta impresión sobre los nacidos al centro y sur del ‘nuevo continente’.

“Me dijo que a las personas latinas con las que había tratado, les preguntaba si hablaban un segundo idioma y la respuesta siempre era que no. Entonces, pensaba que eran muy buenos para trabajar, pero para educarse poco”.

La mujer que le dio su impresión, insistió que se refiere a los estudios y no al trabajo - crédito @katherinmontoya22 / TikTok

Y continuó: “Yo no sabía si enojarme o darle la razón. Y sí, cuando se me bajó el calor pensé que era verdad. Acá en Europa me he dado cuenta cómo es de estudiada la gente. Van sentados en el bus, en los trenes o en cualquier lugar leyéndose un libro, educándose, y cuando no, están estudiando otra lengua, haciendo deporte. Imagínense a gente de 70, 80 años corriendo o montando en bicicleta. No es por rajar de mi país, pero nunca lo vi allá”.

Si bien nunca había escuchado que alguien concibiera a los latinos como perezosos, las razones de su clienta la dejaron pensativa y es que, a pesar de tener intenciones de migrar desde hace años, jamás se habría dado el tiempo de aprender un segundo idioma o complementar su formación básica.

Mientras que en Europa, “todas las personas preguntan si hablo inglés. Y me defiendo, pero no es como que una persona empiece a hablarme y yo pueda tener una conversación fluida con ella. Y es impresionante como una persona de 70 u 80 años intenta hablarme inglés acá”.

Montoya, quien atravesó una situación difícil al llegar a Francia, se quedó con la anotación de esta mujer en mente y comentó con sus compatriotas: “Perdemos el tiempo en solo entrar a la escuela, sacar el tecnólogo o acabar la universidad, porque no vamos más allá. Como Colombia no es tan multicultural como Europa o Estados Unidos, no nos motivamos para estudiar un segundo idioma, pero no sabemos qué pueda pasar más allá y eso es preocupante, tener que aprender una lengua extranjera a la fuerza ¿Qué hacemos con nuestra vida?”

Montoya pasó una temporada difícil al estar indocumentada

En julio, Montoya compartió con sus seguidores cómo fue quedarse sin trabajo por primera vez, desde que llegó a Francia e insistió en lo difícil que puede llegar a ser establecerse en otro país, especialmente, cuando no se está documentado.

Explicó que, debido a la ausencia de papeles en regla, fue despedida de su empleo, como trabajadora domestica. La situación se agravó cuando los familiares de su empleadora se dieron cuenta de su estatus de inmigrante indocumentada y comenzaron a cuestionar su presencia en el hogar, lo cual, a su vez, ocasionó una presión constante y contribuyó a su despido.

La joven relató su experiencia y recibió críticas, aunque también fue apoyada por los internautas - crédito @katherinmontoya22/TikTok

La joven relató que inicialmente gozó de la confianza y satisfacción de su empleadora. Sin embargo, esta relación cambió drásticamente cuando los familiares descubrieron la situación legal de Montoya y sugirieron un control más rigoroso de su trabajo. En medio de lágrimas, Montoya expresó en su cuenta de TikTok el temor de no poder brindar un futuro estable a su hija debido a estas dificultades.

En su relato, sugirió que emigrar puede llegar a ser “lo peor”, sobre todo cuando uno no domina el idioma del país de acogida, dependiente de otras personas para comunicarse, lo que genera un mayor estrés y frustración.

Los comentarios de personas que se sintieron identificadas no se hicieron esperar - crédito @katherinmontoya22/TikTok

Montoya emigró a Francia en busca de un mejor futuro para su hija. Sin embargo, las circunstancias la obligaron a considerar regresar a Colombia, pues, la presión la llevó a una situación límite, al grado de no poder encontrar opciones claras para continuar en el país europeo.

Algo que cambió cuando encontró un trabajo como manicurista y cierta estabilidad económica, que le permitieron quedarse en el viejo continente y seguir generando contenido especializado en el tema de la migración.