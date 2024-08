Correos enviados por equipo de Francia Márquez fueron bloqueados por sistema antispam de la Cámara de Representantes

Una configuración errónea bloqueó correos del Ministerio de Igualdad los días 20 y 21 de agosto en el momento que fueron enviados los archivos con el presupuesto de la cartera - crédito Colprensa

Una configuración errónea del sistema de la Cámara de Representantes fue el centro de la controversia luego de que los correos enviados por el Ministerio de Igualdad el pasado 20 y 21 de agosto fueron rechazados por el sistema, según confirmaron fuentes oficiales.

Esto ocurrió en el momento en el que la vicepresidenta Francia Márquez y también ministra de la Igualdad, debía presentar ante el Congreso de la República los documentos concernientes a la proyección presupuestal de la cartera para 2025.

El 21 de agosto, Márquez asistió a una sesión ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para discutir el presupuesto del 2025. Durante la reunión, varios congresistas acusaron a la ministra de no enviar los correos con la información presupuestal a tiempo. Márquez respondió a las críticas afirmando que los correos fueron enviados, pero “rebotaron” por problemas técnicos, una explicación que generó escepticismo y críticas por parte de algunos sectores.

Según la Cámara de Representantes, los correos enviados desde el dominio @minigualdad.gov.co fueron rechazados debido a una regla creada para mitigar incidencias de spam. Esta configuración bloqueó los correos enviados el 20 y 21 de agosto, los cuales contenían información crucial para el debate sobre el presupuesto.

Confirmación de que correo del Ministerio de la Igualdad si fue enviado a la Cámara de Representantes - crédito Congreso de la República

El informe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara, conocido dos días después del incidente, certificó que la información efectivamente fue enviada por el Ministerio a tiempo, pero fue interceptada por el sistema antispam. Tras identificar el problema, la configuración fue ajustada para permitir la entrada de correos del Ministerio de Igualdad de forma correcta.

A pesar de la aclaración técnica, Márquez continuó bajo el escrutinio de la opinión pública y de otros actores políticos, quienes cuestionaron la solvencia de su gestión al frente de la cartera de la Igualdad. La configuración errónea del sistema dejó a dicho Ministerio en una situación delicada frente al Congreso, donde la transparencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos son temas de alta sensibilidad.

Entre tanto, la Cámara de Representantes aseguró que eliminó la regla que provocó el rechazo de los correos y tomó medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La controversia sirvió para visibilizar las dificultades tecnológicas que pueden surgir en la administración pública y la necesidad de protocolos robustos que aseguren la comunicación fluida y transparente entre las diversas ramas del gobierno.

La vicepresidenta Márquez enfrentó tensiones en el Congreso por el presupuesto de Igualdad

Francia Márquez aseguró haber enviado las respuestas la noche anterior, pero no llegaron por fallos técnicos - crédito Colprensa

El miércoles 21 de agosto de 2024, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez, compareció ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para responder sobre el presupuesto de la cartera a su nombre. Durante esta comparecencia, se desató una polémica debido a la tardanza en la entrega de un cuestionario solicitado a dicha cartera.

En un ambiente tenso, la vicepresidenta explicó que había enviado las respuestas la noche anterior, aunque estas no llegaron a destino por problemas técnicos. Según Márquez, “se envió la respuesta al cuestionario que rebotó, dos veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del Ministerio”.

"Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio", afirmó Francia Márquez al referirse a la entrega fallida del correo con la ejecución del presupuesto del Ministerio de la Igualdad - crédito Colprensa

La afirmación de Márquez generó una fuerte reacción en varios congresistas presentes. Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, expresó su descontento destacando la responsabilidad de la vicepresidenta y su equipo en la falta de ejecución del ministerio: “Lo que no podemos aceptar es que nos diga que eso no es problema de ella y que eso no es problema del Ministerio de la Igualdad”.

La crítica se focalizó en la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad, que apenas alcanza el 1.1% en lo que va del año, un porcentaje que, según los legisladores, no justifica la demora y falta de efectividad en las respuestas solicitadas.

Finalmente, ante la precariedad de la información y con el objetivo de estudiar a fondo el presupuesto presentado por el Ministerio de Igualdad, la Comisión Primera decidió volver a agendar el debate.