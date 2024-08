Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, comenta las complicaciones del pago de la renta para colombianos: “Ser asalariado no vale la pena”

El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega también ha tenido complicaciones con el pago de la renta - crédito Colprensa

Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha relatado los retos y dificultades que enfrenta al realizar su declaración de renta en Colombia.

El exfuncionario destaca que la carga impositiva resulta desproporcionada para las personas asalariadas, quienes soportan una mayor presión fiscal en comparación con las grandes empresas, consideradas como el verdadero problema tributario del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la entrevista concedida a La FM, Ortega compartió que tuvo que solicitar a varias entidades financieras una ampliación en sus líneas de crédito para cubrir sus obligaciones fiscales, acumulando una deuda de 50 millones de pesos únicamente con el fin de pagar los impuestos.

Según el exdirector, los asalariados son los más afectados por un sistema fiscal que no permite deducir costos inherentes a su condición laboral, incluyendo gastos en salud, pensión y educación, que en su caso particular sumaron alrededor de 200 millones de pesos.

Además, Ortega mencionó que este escenario incita a muchas personas a buscar mejores oportunidades en el extranjero. “Eso va a llevar a la gente a buscar oportunidades en otro país porque ser asalariado en Colombia no vale la pena”.

"Ser asalariado en Colombia no vale la pena", afirmó el exdirector de la Dian - crédito Colprensa

Así mismo señaló al medio mencionado que la evasión fiscal se concentra en las grandes empresas, las cuales no enfrentan las mismas restricciones y controles estrictos que los contribuyentes asalariados.

“La persona natural tiene una gran cantidad de beneficios, mientras que la sociedad tiene responsabilidades limitadas. Es absurdo. En Colombia hay una dimensión del patrimonio cuando la persona es muy adinerada, pero esas personas pagan muy pocos impuestos porque todo lo dejan en cabeza de la sociedad”, sentenció.

El exmandatario Uribe también se pronunció sobre los impuestos

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también se pronunció sobre lo que sufren los colombianos para el pago de la renta: “Puede ser que ahora se alcance a pagar impuestos, pero son insostenibles. No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. Esto acabará con la inversión productiva, con el empleo, con las posibilidades de la clase media”.

Uribe, en un video publicado en sus redes sociales, declaró que “el estado va a llenarse de contribuyentes forzosos, no porque no quieran pagar, sino porque no pueden pagar”.

Los colombianos están endeudándose para pagar sus impuestos, según Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X

Además, también advirtió a los territorios que sin un cambio donde se vea reducido el costo de los impuestos, el número de deudores no va a ser diferente. “Los municipios verán crecer todos los días su cartera morosa de los contribuyentes de catastro, por el error de ese catastro multipropósito tan elevado, Colombia necesita bajar los impuestos”.

Las transacciones de Nequi y Daviplata también son contadas en la declaración de renta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha confirmado que las transacciones hechas mediante las plataformas Nequi y Daviplata deben incluirse en la declaración de renta.

Según lo mencionado en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario Colombiano, los movimientos económicos realizados a través de estas aplicaciones cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados deducciones fiscales.

Las transferencias en Nequi y Daviplata deben ser reportadas en su declaración de renta - crédito Incp

Desde su creación, las aplicaciones digitales de pagos y transferencias como Nequi y Daviplata han ganado popularidad en Colombia debido a su facilidad y conveniencia. Sin embargo, su auge ha planteado dudas sobre sus implicaciones fiscales.

Algunos usuarios se preguntan si deben reportar en su declaración de renta los ingresos y egresos efectuados a través de estas plataformas. La Dian ha respondido afirmativamente a esta cuestión, aclarando que estos movimientos financieros son fiscalmente reconocidos y, por lo tanto, deben ser reportados.

La declaración de renta en Colombia es un proceso anual obligatorio para ciertos contribuyentes, donde se reportan ingresos, egresos e inversiones realizadas durante el año fiscal. Este procedimiento permite a las entidades fiscales calcular con precisión la carga tributaria que deben asumir tanto personas naturales como jurídicas, incluyendo bienes en el exterior.

No obstante, no todos los ciudadanos están obligados a declarar, ya que la obligación tributaria depende de varios factores financieros como ingresos, patrimonio, y otras variables.