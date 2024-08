A Vicky Berrio le partieron el corazón en ‘Masterchef Celebrity’: Jorge Rausch la trató de “infantil”

A Vicky Berrio se le acabó la risa en 'Masterchef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Vicky Berrio no tuvo un buen momento en Masterchef Celebrity Colombia 2024 por cuenta de Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, los cuales juzgaron duramente su más reciente preparación junto a Ilenia Antonini.

Las críticas de los jueces fueron tan fuertes que hasta la misma Claudia Bahamón quedó en shock, pues los chefs calificaron a la comediante paisa de “infantil”.

La concursante oriunda de Anorí, Antioquia, se ha robado el show en esta edición del reality culinario con famosos por su excelente actitud, disposición y ganas de aprender, pero, sobre todo, cautivó a la audiencia con su humor y alegría. Sin embargo, a la también actriz esta vez se le borró la sonrisa tras enfrentarse a difícil prueba en la que su plato no gustó.

Un churrasco de pollo y las lamentables palabras de los jurados hicieron que Vicky soltara las lágrimas, pues estaba contenta con la dupla que había armado junto a la joven actriz Ilenia Antonini con la que desarrolló el reto.

Quien se encargó de llamar a la comediante y la actriz al atril al tiempo de ser el responsable de “romperle” el corazón a Vicky Berrío fue el cartagenero Nicolás de Zubiría.

Orgullosas tanto Ilenia como Berrío acudieron al llamado con su creación: ‘Uno recibe lo que da’, bajo la premisa de que ellas dieron amor y esperaban recibir lo mismo. No obstante su prepararon un ravioli relleno de pollo, costra de pollo y aderezos no cumplió con el objetivo, y, contrario a lo que esperaban, recibieron críticas.

Si bien, nada de lo expuesto por la dupla superó las expectativas, el punto neurálgico estuvo en el emplatado que hicieron dando forma corazón que el cocinero caribeño destrozó.

Vicky Berrio no aguantó la presión y rompió en llanto

El tierno corazón de la humorista antioqueña y su exceso de amor en el plato generó el efecto contrario, ya que las reacciones de los jueces estuvieron marcadas por la exaltación de sus desaciertos.

“Muy desbalanceado el plato. Un pico de sal altísimo porque la salsa es de queso, entonces, no anda muy bien. Y el pollo siendo lo principal del reto se pierde un poco en el relleno, no siento que es el mejor plato y a mí, en lo personal, hacer un ravioli en forma de corazón no me parece que le suma o es lo más bonito”, explicó de Zubiría.

Posteriormente, siguió la mexicana Adria Marina de quien tampoco se salvaron, ella complementó que hubieran hecho los raviolis de diferentes tamaños y señaló que hubo más protagonismo en el queso y no en el pollo.

La estocada final corrió por cuenta de Jorge Rausch al finalizar la evaluación con su punto de vista y también discrepar con la forma de corazón que le dieron a los ingredientes del plato.

“Les respeto y me gusta que se vayan por algo tan distinto… Este tipo de cosas como un ravioli de corazón que sea rojo y todo eso, si no es absolutamente perfecto, se ve casi como de niño chiquito… Pero no es una mala idea, no se vayan tristes”, argumentó Rausch detonando el llanto en Vicky debido a que no soportó haberlos defraudado a todos.

En cuanto a sus compañeros, algunos de los participantes lanzaron chistes tratando de animar a la comediante con frases como: “pues es un menú infantil muy bonito” y “perfecto para concursar en ‘masterchefcito’”.

A pesar del incómodo momento, Vicky Berrío, quien hace parte de los 13 famosos que siguen en juego, no quedó en riesgo de eliminación y podrá tener la oportunidad de reivindicarse tanto con su público como los jurados a los que aseguró que reconquistará, ya que ella se ha llevado varios ‘cachetes’ por parte de Rausch.