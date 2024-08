Caso Ungrd: Sneyder Pinilla ya llegó a la Corte Suprema por el caso de Iván Name y Andrés Calle, pero no hablará más

Sneyder Pinilla es uno de los partícipes del escándalo de corrupción al interior de la Ungrd - crédito Colprensa

Sneyder Pinilla, exsubdirector del manejo del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), comparece en la tarde del martes 20 de agosto de 2024 ante la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que sirve como testigo ante las denuncias contra los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, dos de los salpicados por el escándalo de corrupción relacionado con la compra de carrotanques destinados a La Guajira.

Sin embargo, y pese a que llegó pasadas las 2:30 p. m. a las instalaciones de la Sala de Instrucción del alto tribunal, el exfuncionario –según adelantó su abogado, Luis Gustavo Moreno– no entregará más detalles de lo que habría sido la participación de los congresistas en el entramado al interior de la entidad, hasta tanto no se firme el principio de oportunidad que negocia con la Fiscalía General de la Nación.

Con un chaleco antibalas puesto y en compañía de su esquema de seguridad, el también exalcalde del municipio de Sabana de Torres (Santander) se presentó ante las instalaciones del organismo, en el que cumplió con la cita dispuesta.

Sneyder Pinilla, que era el segundo al mando en la Ungrd, decidió guardar silencio ante la Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa

¿Por qué Sneyder Pinilla no hablará más ante la Corte Suprema?

En efecto, Pinilla guardará silencio ante la Corte debido a que considera que en caso de extender sus declaraciones sin tener garantías de su situación jurídica, por lo que tendrá el derecho de no autoincriminarse. Así lo expresó a los medios el letrado Moreno, exfiscal anticorrupción que en su etapa de pospenado, tras pagar una condena tras su participación en el Cartel de la Toga, asumió la representación del exdirectivo.

“Se ha decidido guardar silencio, haciendo uso del derecho legítimo de no autoincriminarse. Esto, teniendo en cuenta que el señor Pinilla está adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y es importante respetar los tiempos para no afectar el mismo”, enfatizó el abogado de la defensa, que pese a ello advirtió que el implicado en este caso sí acudiría ante la Corte.

Comunicado a la opinión pública del abogado defensor de Sneyder Pinilla Álvarez en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Gustavo Moreno

En su argumentación, el apoderado de Pinilla remarcó que su cliente ha cumplido el compromiso que ha establecido con la justicia y, en consecuencia, ha entregado información valiosa a los organismos de investigación, en este caso la Fiscalía y la propia Corte, que incluyen, según detalló Moreno, “chats, correos electrónicos y distintos detalles que aun la opinión pública no conoce”; y en los que se corroboraría su testimonio frente a las declaraciones que ha rendido en las diligencias programadas.

Cabe destacar que, antes de esta citación del alto tribunal, en el caso que lleva el magistrado Francisco Farfán, Pinilla se hizo con una cosntancia emitida por la fiscal 79 anticorrupción, Andrea Muñoz, en la que se certifica que el exfuncionario de la Ungrd está aguardando por la formalización de sus tratativas con el ente acusador, a cambio de información que permita desenredar el escándalo de la entidad.

Esta es la constancia que la Fiscalía emitió sobre la negociación que lleva en curso ante la solicitud de un principio de oportunidad con Sneyder Pinilla - crédito Infobae Colombia

“La Fiscalía deja constancia que en el marco del compromiso adquirido en las mesas de trabajo con el procesado Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y su defensor de confianza, doctor Luis Gustavo Moreno Rivera, adelanta el trámite de aplicación del principio de oportunidad y preacuerdo solicitado por la defensa del señor Pinilla Álvarez; mecanismos de terminación anticipada que una vez estén perfeccionados serán sometidos al juez de control de Garantías y de Conocimiento, para su control judicial”, se leyó en la comunicación.

La fiscal Muñoz es recordada porque fue la misma que tuvo a su cargo el caso del desfalco de más de 70.000 millones de pesos del proyecto de conectividad de Centro Poblados y entregó un principio de oportunidad al condenado excontratista Emilio Tapia; que fue protagonista en el pasado del llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá, durante la administración de Samuel Moreno.

Iván Name, expresidente del Senado, es uno de los salpicados en el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa

Jaime Lombana arremetió contra Sneyder Pinilla

Sobre el particular, el abogado penalista Jaime Lombana, que ejerce la defensa de Iván Name, dio a conocer su molestia por la decisión de Pinilla de guardar silencio. E incluso habló de lo que sería la intención del exsubdirector de la Ungrd de “extorsionar” a la Corte Suprema, pues ante los medios ha entregado reveladoras declaraciones, pero frente a los organismos de justicia no ha dicho todo lo que dice saber del caso.

“Uno no puede extorsionar a la Corte Suprema y a otras instituciones. Si ellos quieren colaborar con la justicia y como lo han dicho públicamente están arrepentidos, simplemente deben declarar, independientemente del trámite del principio de oportunidad. Pero lo único que es cierto es que es muy difícil ejercer una defensa y un debido proceso con un que imputa en los medios, pero cuando llega a las declaraciones, se frena y manipula y guarda silencio”, afirmó Lombana, que lo calificó como un testigo sin credibilidad.