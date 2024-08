Juan Pablo Llano reveló la razón de su desmayo en ‘MasterChef Celebrity’: Claudia Bahamón lo regañó

El actor tuvo una descompensación en medio de un reto de campo en ‘MasterChef Celebrity’ - crédito @juanpablollano/Instagram

En el capítulo 52 de MasterChef Celebrity, transmitido por el canal RCN, se vivió un momento de gran tensión y preocupación cuando el actor Juan Pablo Llano se desmayó en plena competencia. El estrés acumulado y el esfuerzo físico durante un difícil reto de campo, en el cual debían preparar platos para un gran número de comensales llevaron a Llano a una situación crítica de salud.

El actor paisa comentó para las cámaras del programa de cocina que al inicio de la competencia se sentía enfermo, pero no quiso dejar de asistir a la prueba. A pesar de su estado de salud, Llano intentó en todo momento no abandonar su puesto como capitán del equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor se desmayó en plena grabación debido al estrés acumulado y el esfuerzo físico - crédito @canalrcn/Instagram

Durante el episodio, el paisa fue claro que empeoraba con el paso de los minutos: “Me siento mareado (...) Desde antes de empezar me estoy sintiendo mal, se lo digo varias veces a Ilenia porque siento que me empiezan a temblar las manos. Me preguntaron si llamábamos al médico, pero yo no quería, hasta el final, vamos a hacerlo”, mencionó antes de desplomarse.

Su situación se complicó hasta el punto de perder el control de su cuerpo, obligando a sus compañeros y al equipo de primeros auxilios a intervenir rápidamente, tanto así que el episodio terminó con el actor siendo retirado en una camilla para ser trasladado y poder recibir atención médica.

Después de su percance sus seguidores se preocuparon, así que el actor de Sin senos sí hay paraíso y Francisco el matemático se sinceró a través de sus redes sociales, compartiendo su experiencia con sus fanáticos: “Qué hijueputa susto, no me acuerdo ni de la mitad de esta cocinada. Empecé sintiéndome mal, pero quería llegar firme hasta el final. Solo que una cosa es lo que quiere uno y otra la que quiere el cuerpo”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

El actor compartió su experiencia en Instagram y agradeció la atención recibida por el personal médico del programa - crédito @famososhastalaz/Instagram

Además, destacó la atención y cuidado que recibió, especialmente de la presentadora Claudia Bahamón, que se aseguró de que Llano estuviera bien asistido en todo momento: “Les cuento que cuando recuperé el conocimiento Claudia estaba ahí, pendiente de mí. Mientras el programa seguía, ella y los doctores no me soltaron hasta ver que todo estaba bien”.

Catalina Gómez, esposa del participante, también reaccionó sobre la situación que vivió el actor en MasterChef Celebrity. Gómez expresó en sus redes sociales la angustia que sintió al ver a su esposo desmayarse: “Ver esto para mí, para mis hijos y para mi familia es algo que rompe el corazón. Yo sabía los días difíciles por los que estabas pasando, la indisposición que tenías y lo descompensado que estabas” y también agradeció al equipo verde y a los médicos por el apoyo incondicional que le brindaron a Llano.

“Gracias, equipo verde. Amé como Roberto Cano dejó todo por ayudarte, eso habla todo de él; me partió el corazón la cara de angustia de Ilenia Antonini; y me enamoré más de Caterine Ibargüen, dejar su competencia para ver cómo estabas es de verdaderos amigos”, añadió la esposa del paisa.

Claudia Bahamón aprovechó el incidente del actor y habló sobre la importancia de cuidar la salud en la competencia - crédito @canalrcn/Instagram

El susto en el set del reality culinario no solo fue una preocupación para el equipo, también para Claudia Bahamón, que aprovechó el regreso del actor al programa para hablar sobre este tema: “Nos asustaste un montón, entonces nos alegra mucho tenerte bien, de tenerte sano. Por favor no se te olvide comer, hidratarte y esto va para todos, en cualquier reto. Acá cuando estamos en la cocina, no se olviden que tienen que cuidarse para poder responder con las responsabilidades de la competencia”, dijo Bahamón.

Juan Pablo Llano se mostró recuperado, así que ya continúa en la competencia: “Ya estoy mucho mejor, ya estoy recuperado. Yo me asusté mucho. Colapsé y me desmayé en frente de televisión nacional (...) fue una mezcla entre bajón de azúcar, deshidratación, cansancio y cortisol”, explicó el paisa al volver al reality.