Dudas sobre la expedición de los pasaportes en el país: sigue la incertidumbre sobre el documento

Luis Gilberto Murillo, que está al frente de la Cancillería, anunció que la producción de pasaportes pasará a la Imprenta Nacional en 2025 - crédito Colprensa

Con la cercana expiración del contrato vigente de producción de pasaportes en Colombia, el 2 de octubre de 2024, existe una incertidumbre significativa sobre el futuro de la expedición de este documento esencial.

Según las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta esa fecha se cumplirá la prórroga con la empresa Thomas Greg & Sons, la cual ha gestionado estos contratos millonarios durante la última década. A pesar de que la empresa estuvo cerca de obtener una nueva adjudicación, el entonces canciller Álvaro Leyva decidió frenar el proceso licitatorio.

La determinación de la entonces cabeza de la cartera resultó en una investigación disciplinaria y una demanda de la empresa contra el Estado por 117.000 millones de pesos.

Es por tanto que la circunstancia estaría generando alarma entre los ciudadanos y legisladores, ya que no ha habido pronunciamientos contundentes sobre la situación, salvo el anuncio del actual canciller Luis Gilberto Murillo, que afirmó que la producción de pasaportes pasará a manos de la Imprenta Nacional a partir de 2025.

No obstante, no se han disipado las dudas. Murillo manifestó que “la directriz del presidente Gustavo Petro ha sido que debe quedar en manos del Estado y no de los privados, menos de Thomas Greg, contra quien el mandatario ha arremetido en el pasado”.

Cotización pasaportes con la Imprenta Nacional - crédito Colprensa. Montaje de Jesús Avilés/Infobae

De acuerdo con un reporte de Semana, uno de los principales interrogantes es qué sucederá en el lapso entre el 3 de octubre de 2024 y septiembre de 2025. Murillo señaló que están considerando un contrato nación a nación con países como Canadá, Alemania, Países Bajos y una alianza entre Portugal y Francia para la producción de pasaportes durante este periodo de transición. Sin embargo, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, advirtió que “la idea es que cuando ella asuma ese proceso también se firme un convenio con un aliado internacional gubernamental”.

León lo confirmó al salir de la Comisión Segunda del Senado, donde se aplazó nuevamente un debate de control político debido a la ausencia del canciller Murillo.

Lo que estaría sucediente en el momento

La prisa por resolver este dilema quedó evidenciada cuando la Imprenta Nacional envió una invitación a las empresas oferentes para presentar propuestas el viernes 9 de agosto, con un plazo límite hasta el lunes 12 de agosto. Solo Thomas Greg y Cadena respondieron, lo que provocó que varios observadores cuestionaran la transparencia del proceso, según el análisis del medio.

Al analizar las propuestas de los posibles candidatos internacionales, emergen varias preocupaciones. La opción de Alemania, por ejemplo, implica a la imprenta federal alemana Bundesdruckerei, que se fusionó con G+D para formar Veridos GmbH, una empresa en su mayoría privada. En cuanto a Canadá, el país no tiene una imprenta estatal y se apoya en una empresa privada, Canadian Bank Note. Las propuestas de Países Bajos y una alianza entre Portugal y Francia también han sido consideradas, con esta última siendo vista con buenos ojos por su sólida infraestructura estatal en imprentas y seguridad, de acuerdo con el análisis del medio.

Colombianos con incertidumbre por nuevas medidas en producción de pasaportes - crédito Cancillería de Colombia

El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, alertó sobre los riesgos que trae el cambio de modelo. Vaticinó que “los colombianos podrían perder la buena reputación que tienen a nivel mundial que ha traído privilegios a los connacionales que viajan por el mundo”.

Echeverry subrayó la importancia de mantener los estándares de calidad para evitar que el país pierda la confianza diplomática. De igual forma, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, criticó al gobierno por los plazos para la licitación de pasaportes, y sugirió que “se estaría favoreciendo a una única empresa”.

Los problemas del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia continúan. Ahora los documentos estarán a cargo de la Imprenta Nacional - crédito Colprensa y Cancillería / Montaje de Infobae

La posibilidad de una nueva prórroga con Thomas Greg tampoco se habría descartado, dados los antecedentes de la empresa con el Estado, aunque se han presentado conflictos con el presidente Gustavo Petro.

La propia gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, reconoció que “a partir de septiembre de 2025 ese contrato quedará en manos de la entidad y que para ese entonces se hará una alianza con otro Gobierno para la producción de los pasaportes”. Murillo también admitió que la Imprenta Nacional no está preparada actualmente para asumir esta labor, y por ello se considera esta solución temporal.