Disney anunció la construcción de una réplica exacta de la Casa Madrigal de Encanto, esta es la fecha de apertura

Durante el evento D23 de 2024, donde Disney presenta los avances más importantes de sus producciones cinematográficas, se confirmó la construcción y próxima apertura de una atracción mecánica en Animal Kingdom en Walt Disney World, inspirada en la película Encanto.

Cinta del 2022 que rindió homenaje a la cultura colombiana por medio de un clásico de Disney lleno de música y participaciones de talento nacional como Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Carlos Vives, Sebastián Yatra, entre otros. La película logró posicionarse como uno de los clásicos favoritos de la casa del ratón en la última época, siendo aclamada por la crítica y la composición de las canciones.

La posibilidad de la casita Madrigal en un parque de Disney es un tema que viene haciendo ruido desde el 2023; sin embargo, no se habían dado detalles de su apertura y ubicación. Ahora, con las noticias dadas en la D23 2024, se confirmó que gracias a la expansión de uno de los parques, la atracción se ubicará en Animal Kingdom y se inspirará en el día que el personaje de Antonio recibe su don.

El presidente de Disney, Josh D’Amaro, anunció durante la exposición D23 2023 que tenía planes para construir dos nuevas atracciones basadas en la película ‘Encanto’, que está ambientada en Salento, Quindío, con casas coloniales como las que se ven en la película. Sin embargo, en esa oportunidad no dio detalles ni fechas, lo que muchos tomaron como una idea en borrador.

“Como parte de su investigación, los Imagineers están observando algunas de las áreas con mayor biodiversidad del planeta en las regiones justo al norte y al sur del ecuador aquí en el hemisferio occidental: la parte norte de América del Sur, que se extiende hasta América Central”, dice un publicación de la cuenta oficial de Disney Parks publicado en 2023.

“🚨 JUST IN 🚨 ¡Se están considerando nuevas experiencias inspiradas en ‘Encanto’, la película ganadora del Premio de la Academia de Walt Disney Animation Studios, y el aventurero favorito de los fanáticos, Indiana Jones, para la tierra reinventada en Disney’s Animal Kingdom!”, añadió la cuenta de parques de Disney con una foto en la que se puede ver la idea de hacer un espacio inspirado en varios lugares de Suramérica.

Tal como en la trama de la película, en que cada miembro, al cumplir cierta edad, debía tocar el picaporte de su puerta para descubrir su talento oculto, según algunos insiders, la atracción se enfocará en darle un don a cada persona que llegue a la atracción. Sin embargo, esto es solo un rumor que no se ha confirmado.

Según el perfil de Music Trends Colombia, la atracción estaría lista en 2027, mismo año en el que abriría sus puertas al público.

La noticia ha logrado alegrar a varios internautas que no dudaron en demostrar su cariño en redes sociales. “Un poquito de Colombia en los parques de Disney 🥹”, “Y que tenga arepas 😍”, “Casita 😍”, “Qué bonito Colombia siempre está presente”, fueron algunos de los comentarios.

La inspiración de crear este lugar que exalta la belleza colombiana surgió, según la cuenta de Disney Parks, después de que la película se llevara la estatuilla en los Oscar a mejor cinta animada, igual que los premios Grammy que ganó por mejor banda sonora para medios audiovisuales, Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por No se habla de Bruno, canción que logró el número 1 en la lista Billboard hot 100.

El Tiempo asegura que la atracción se unirá a icónicas atracciones que se han destacado en redes sociales como Avatar’s Flight of Passage, Kilimanjaro Safaris, Festival of the Lion King, Kali River Rapids, It’s Tough to be a Bug! y El árbol de la vida.