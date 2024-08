Los presidentes Petro, Lula y AMLO se reunirían con el dictador Maduro para discutir la crisis en Venezuela

La crisis en Venezuela es uno de los temas políticos y sociales que más preocupa a las instancias internacionales en la actualidad - crédito Henry Chirinos/EFE EFE

En medio de la grave crisis política y social que enfrenta Venezuela se confirmó que presidentes de otros países de la región, incluyendo a Gustavo Petro, se reunirán para discutir sobre ese tema.

El presidente de Colombia y los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunirán de manera virtual con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó en diálogo con Revista Semana que los altos mandatarios tendrán un encuentro virtual en la semana que va del 12 al 17 de agosto de 2024, pero aún no se ha logrado concretar la fecha específica.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario del Gobierno nacional, aunque los tres mandatarios y Nicolás Maduro han manifestado su disposición para llevar a cabo la reunión, no se ha logrado concretar el encuentro debido a las diferencias en cada una de las agendas.

Los tres presidentes se reunieron anteriormente para discutir el tema de Venezuela - crédito Jovani Pérez/Infobae México

“La meta es que se haga esa reunión la próxima semana. Del lado venezolano han estado listos, pero se nos presentaron problemas de agenda. Coordinar la agenda de tres presidentes y tres cancilleres tiene sus desafíos”, expresó el canciller de Colombia, que ha estado en permanente contacto con los dirigentes del país vecino.

Pero el diplomático no fue el único que confirmó la noticia. En los últimos días Maduro habló en la emisora W Radio del tema y se refirió al encuentro con los presidentes.

El dictador aseguró que está pendiente una llamada con los altos mandatarios. “Estaba siendo gestionada por la cancillería, yo estaba listo en el teléfono a las 5:00 p.m. del lunes. Estaba en el teléfono esperando y me dijeron que no, que por problemas de agenda no se pudo hacer”, dijo.

Así mismo, aseguró que él está disponible las 24 horas del día para atender a los presidentes de Colombia, Brasil y México. Además, dejó claro que tiene un gran respeto a los tres funcionarios.

“Lo único que hice al final fue decirle a la Cancillería que les informara a los presidentes que yo estoy al teléfono las 24 horas del día de todos los días para cuando quieran hablar, y así está pendiente. Respeto profundamente a estos tres presidentes y con ellos me comunicaré en su momento preciso”, añadió.

El canciller colombiano no entregó mayor detalle

Aunque confirmó la reunión de los altos mandatarios con Maduro, Luis Gilberto Murillo no entregó mayor detalle sobre las ideas o propuestas que podrán sobre la mesa los funcionarios.

Por el momento se sabe que Nicolás Maduro, igual que los presidentes de Colombia, Brasil y México han dejado ver el interés que tienen por llevar a cabo el encuentro, en el que participará el diplomático, así como los ministros de relaciones exteriores de los otros tres países.

Petro, Lula da Silva y AMLO ya se han reunido con el objetivo de discutir la situación en Venezuela, la última vez que hablaron fue el jueves 1 de agosto; sin embargo, en ninguno de esos encuentros ha participado Maduro.

Nicolás Maduro manifestó estar abierto al diálogo con los tres presidentes - crédito Prensa Miraflores EFE/Prensa Miraflores

Tras esa reunión, los presidentes de los tres países emitieron un comunicado en el que dejaron claro que permanecen atentos a la situación que desataron las últimas elecciones en el país vecino, que han sido altamente cuestionadas por las probables irregularidades que llevaron a Nicolás Maduro a perpetuarse en la Presidencia de Venezuela.

“Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”, dice el documento.