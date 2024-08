El reguetonero Myke Towers llegó a Colombia: así serán sus presentaciones en Bogotá y Medellín

El cantante urbano aterrizó en Colombia para sus conciertos en Medellín y en Bogotá - cortesía

El artista del género urbano Myke Towers llegó a Colombia con su gira Vive la tuya, no la mía, para presentarse en Bogotá y Medellín, donde interpretará sus éxitos Tendencia global Adivino, La playa, Girl, entre otras.

Después de recorrer Europa durante el verano, con un total de diecinueve presentaciones, el puertorriqueño se prepara para encontrarse a sus fanáticos colombiano: “Yo creo que este va ser el mejor tour de mi carrera porque es el más profesional que voy hacer y con el estreno del nuevo álbum, que estoy loco que lo escuchen”, expresó al llegar al país en una rueda de prensa.

Myke Towers se presentará por primera vez y en solitario en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto con capacidad para más de 14.000 personas, el viernes 9 de agosto. Para este concierto, las entradas aún están disponibles en la página oficial de Tu Boleta.

“Los artistas grandes siempre hemos querido venir a Colombia, por ejemplo en Puerto Rico, las colombianas se vuelven locas con nuestro acento y nosotros con el de ellas. Me gusta mucho la vibras que tiene los colombianos, los chamaquitos (niños) en la calle te cantan y todo (...) Colombia siempre me ha apoyado desde el día uno que hice música (...) uno de Colombia siempre escucha que es la capital del reguetón, Puerto Rico obviamente son los que lo hicieron, pero Colombia lo adoptaron duro”, añadió visiblemente emocionado por sus conciertos en el país, el cual no visitaba hace un año.

El evento tiene zonas específicas para menores de edad a partir de los 6 años, quienes deben asistir acompañados de un adulto responsable. Estas áreas estarán estrictamente controladas para asegurar un ambiente seguro y libre de alcohol, permitiendo así una experiencia adecuada para los más jóvenes.

En cuanto a su concierto en Medellín, este se llevará a cabo el 10 de agosto por la celebración de la Feria de las Flores, uno de los eventos más importantes y representativos de la Ciudad de la Eterna Primavera.

El Superconcierto en el que participará el artista internacional, no solo contará con su presentación, sino también con la participación de otros artistas reconocidos, como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Piso 21, Jessi Uribe, Diego Daza y Eladio Carrión.

El puertorriqueño ha sido un destacado artista en la industria urbana, acumuló más de 44.9 millones de oyentes en la plataforma Spotify y más de doce millones de seguidores, tanto en Instagram como en Youtube.

En sus conciertos en Colombia, interpretará sus recientes éxitos, como La falda, La capi y Godiva, este último en colaboración con Ovy On The Drums, Blessd y Ryan Castro. Además, incluirá en su repertorio canciones emblemáticas de su carrera como La curiosidad y Lala.

El impacto de Myke Towers en la música urbana no solo se refleja en sus números en las plataformas de streaming, sino también en los premios y reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera como Latin Grammy y los Premios Billboard de la Música Latina. Su versatilidad se refleja en sus colaboraciones con destacadas figuras del género como Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin y Becky G.