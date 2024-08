Iván Duque: “La cumbre convocada por el presidente de Panamá debe ser un vehículo para garantizar el retorno a la libertad en Venezuela”

Iván Duque cuestionó a mandatarios que no han llamado a Nicolás Maduro dictador y defendió la cumbre convocada por Panamá como una oportunidad para restaurar la democracia - crédito @ivanduquemarquez/Instagram

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sugirió este martes la realización de una cumbre regional de presidentes en su país con el objetivo de tratar la crisis en Venezuela. La propuesta llega después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las denuncias de fraude relacionadas con la reelección de Nicolás Maduro como jefe de Estado.

En reacción a la convocatoria de una cumbre por parte del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, Iván Duque expresó que este encuentro debe servir como una plataforma para que los defensores de la democracia colaboren en asegurar el retorno de la libertad en Venezuela. Además, subrayó la importancia de impedir que el régimen se perpetúe mediante “tácticas represivas y engañosas”.

Asimismo, el anterior jefe de Estado colombiano arremetió en contra de tres mandatarios que, según él, aún no han llamado dictador a Nicolás Maduro, haciendo referencia a los líderes de las administraciones de Brasil, México y Colombia. Además, comentó que las soluciones que están dando podrían darle “tiempo y oxigeno” al mandatario venezolano.

“Tres gobernantes que no han llamado a Maduro dictador, que han validado al régimen y que han guardado silencio frente a la persecución dantesca de la resistencia democrática, quieren resolver la situación de Venezuela. Ojo con la trampa de darle tiempo y oxígeno al dictador. La cumbre convocada por el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, debe ser un vehículo para que los defensores de la democracia contribuyan a garantizar el retorno a la libertad en Venezuela y eviten que la dictadura, con argucias y represión, se mantenga en el poder”, expresó Iván Duque por medio de su cuenta de X.

Iván Duque destaca la cumbre convocada por el presidente de Panamá - crédito @IvanDuque

En cuanto a la cumbre antes mencionada, Mulino desea que participen en esta conferencia los 17 países que el jueves 1 de agosto apoyaron un proyecto de resolución en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual solicitaba a Maduro la publicación de las actas de las elecciones, aunque la iniciativa no prosperó.

Al respecto de dicho evento, el presidente de Panamá dijo en su cuenta de X que: “He solicitado al Canciller [Javier] Martínez Acha que converse con sus homólogos del área respecto a invitar a una reunión de Presidentes (17) en Panamá para abordar tema de Vzla y ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular del hermano país. Espero y confío q sea acogida la propuesta próximamente.”.

Mulino desea que participen en esta conferencia los 17 países que el jueves 1 de agosto apoyaron un proyecto de resolución en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) - crédito @JoseRaulMulino

El proyecto de resolución en la OEA no fue ratificado, ya que no logró la mayoría absoluta entre los 34 países miembros. Aunque 17 países votaron a favor, 11 se abstuvieron y no hubo votos en contra, lo que impidió la aprobación de la medida.

Por otro lado, un día después de las elecciones del 28 de julio, Mulino ordenó el retiro de los diplomáticos panameños en Venezuela y suspendió las relaciones bilaterales en reacción a la proclamación de Maduro como ganador por el ente electoral venezolano.

Además, el viernes 2 de agosto Panamá reconoció a Edmundo González Urrutia, candidato opositor, como presidente electo de Venezuela, al igual que Perú y Argentina. Por su parte, países como Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Costa Rica también lo consideran vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio.

En cuanto al expresidente colombiano, en otra de sus publicaciones, como una posible solución a la crisis social y política en Venezuela, el expresidente colombiano Iván Duque Márquez solicitó el martes 6 de agosto al gobierno de los Estados Unidos que eleve la recompensa ofrecida por la captura del líder del régimen vecino, Nicolás Maduro, quien se resiste a permitir una auditoría internacional de los resultados de las elecciones del 28 de julio.

A través de un video en sus redes sociales, el exmandatario, quien previamente había revelado un supuesto plan del oficialismo venezolano para invalidar la victoria del opositor Edmundo González en las elecciones y forzar nuevos comicios en diciembre, expuso las razones para aumentar la recompensa ofrecida por la captura de Maduro, en el poder desde 2013.

Con este video, el expresidente Iván Duque Márquez pidió al Gobierno de Estados Unidos que se cuadriplique recompensa por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro - crédito @IvanDuque/X