Dos años de poder, dos años de polémicas: los ires y venires de Francia Márquez, la vicepresidenta y ministra de igualdad de Colombia

Francia Márquez ha sido señalada por la ejecución presupuestaria y acciones en el Cauca y en Colombia. La Vicepresidencia defiende su labor con iniciativas concretas y recientes intervenciones públicas - crédito Colprensa

La vicepresidenta francesa Márquez se ha convertido en el centro de la controversia política en Colombia debido a su gestión en el Ministerio de Igualdad y su comprometido enfoque en el departamento del Cauca.

Según El Tiempo, la vicepresidencia de Márquez respondió a las críticas por supuestamente no actuar a favor de su departamento y su municipio natal, Suárez. Las acusaciones recibidas apuntan a que no ha llevado a cabo acciones concretas en la región.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ante estas críticas, la Vicepresidencia defendió su gestión destacando doce puntos importantes. Uno de los proyectos más significativos es el programa “Jóvenes en Paz”, que inicialmente benefició a 360 jóvenes en Guachené y 480 en Puerto Tejada. Según lo ha mencionado en diferentes medios, desde diciembre del 2023, este proyecto social es su carta fuerte desde su activismo político como ministra de la igualdad y vicepresidenta

El documento añade, “El objetivo a largo plazo es beneficiar a más de 65.000 jóvenes en más de 100 municipios en todo el territorio nacional”. Enfatizó además la construcción de una sede de la Universidad del Valle en Suárez con una inversión de 52.000 millones de pesos (aproximadamente $13 millones USD).

Francia Márquez defiende la creación de la nueva entidad desde cero y la complejidad del proceso administrativo. Las críticas se centran en los resultados hasta la fecha - crédito Martin Alipaz /EFE

La Vicepresidencia también resaltó la creación de programas medioambientales, como “Jóvenes Guardianes de la Naturaleza”. Cabe aclarar que, antes de iniciar su carrera política en las Elecciones Presidenciales de 2022, tuvo una fuerte lucha en pro al medio ambiente, hasta tal punto que en 2018 fue acreedora del premio Goldman Environmental Prize, el premio Nobel medioambiental.

El Tiempo señaló que este programa incluye a jóvenes de diversos municipios como Corinto, Miranda, Puerto Tejada y Caloto, apoyando sus esfuerzos hacia economías sostenibles. Adicionalmente, destacó la inversión en proyectos de infraestructura de salud y adquisición de ambulancias, incluyendo un nuevo centro de salud en Timba.

Sin embargo, desde Infobae Colombia, en mayo del 2024, se subraya que la viceministra también ha enfatizado la importancia del sistema educativo. “Estamos luchando por quitarle nuestros niños, niñas y jóvenes a la guerra”, señaló Márquez. Durante una visita a Cartagena, anunció un programa de apoyo educativo que beneficiará a 3.000 jóvenes en los barrios populares de la ciudad, subrayando la prioridad presupuestaria hacia la educación.

A pesar de estos logros, la Vicepresidencia ha enfrentado críticas por la baja ejecución del presupuesto del Ministerio de la Igualdad. Al dar explicaciones, Márquez comentó que “si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero”. El País, de España, informó que la vicepresidenta subrayó la importancia de este nuevo ministerio, destacando que hace más de un siglo no se creaba una entidad similar desde cero.

Sus visitas a Kenia, Ghana y Francia han sumado más de 20,000 dólares en gastos. Se subraya la importancia de reconectar con la herencia africana colombiana - crédito Presidencia

Durante la 5° Mesa de alto nivel de prevención de feminicidios, Márquez defendió enérgicamente los derechos de las mujeres, afirmando que había sido elegida para hacer las cosas de manera diferente. “Queremos un turismo interesado en conocer la belleza de Colombia y no en violentar a las mujeres”, dijo Márquez en Cartagena, donde se reunió con activistas afrodescendientes e indígenas para hablar sobre diversos problemas, incluida la explotación sexual.

El Espectador resalta que Francia Márquez ha estado ganando protagonismo en eventos públicos junto al presidente Gustavo Petro, lo que ha levantado especulaciones sobre sus futuras aspiraciones presidenciales, aunque ella las ha negado. Durante este segundo año de gobierno, se destacan logros como la reglamentación de la Ley del Viche y trabajos en la Mesa de Diálogo en el Norte del Cauca.

El País de Cali también destacó la gestión de Márquez en la adquisición de recursos y la implementación de programas educativos y ambientales en el Cauca. Sin embargo, la ciudadanía del Cauca permanece dividida respecto a los efectos substanciales de estas políticas, especialmente en vista de la continua violencia en la región.

Por otro lado, los cuestionamientos en la Cámara de Representantes respecto a la baja ejecución presupuestaria, donde Márquez argumentó que la creación de nuevas instituciones lleva tiempo. “Una cosa es una ley y la otra es ponerla en términos físicos y eso es lo que hemos estado haciendo”, afirmó Márquez, asegurando que están avanzando tan rápido como las circunstancias lo permitan.

La vicepresidenta de Colombia pide combatir modelos racistas, patriarcales y colonialistas que, según ella, amenazan al planeta y a la humanidad - crédito Vicepresidencia

Sin embargo, las expectativas de cambio en el Cauca no han sido plenamente satisfechas, y existe un creciente sentimiento de insatisfacción entre sus habitantes debido a la persistente violencia. Un reciente episodio en el municipio de Toribío, donde un ciudadano fue asesinado en una ambulancia, refleja la difícil situación de seguridad en la región. Incluso la familia de Márquez ha sido víctima de la violencia: el vehículo de su padre fue baleado en Jamundí, y un disparo alcanzó el automóvil que usa la vicepresidenta en una visita reciente a Cauca.

En el ámbito legislativo, Márquez enfrenta desafíos. Ha recibido críticas por su aparente lejanía del Congreso, como lo indicó el representante del Chocó, James Mosquera: “La vicepresidenta ha estado distante del Congreso y las pocas veces que yo he hablado personalmente, le he dicho que debería acercarse más”. Esto sugiere una falta de interacción que podría dificultar la defensa de sus proyectos legislativos.

Desde la oposición, se menciona la posibilidad de citar a Márquez a un debate de moción de censura durante esta legislatura. Sin embargo, la ministra sigue comprometida con proyectos clave, como la reglamentación de la Ley 70 de 1993, referente a las comunidades negras, que según los congresistas de la Comisión Afro está avanzando positivamente.

En el ámbito internacional, Márquez ha realizado visitas a varios países, incluyendo Kenia, Ghana, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Italia, Costa Rica y Francia. Estas visitas, con gastos que superan los $20,000 dólares, según El Espectador, buscan sellar acuerdos de cooperación en el marco de la Estrategia África 2022-2026 y promover programas como ‘Ella Exporta a África’.

A pesar de las críticas por la baja ejecución presupuestal, Márquez sostiene que la formulación de proyectos requiere tiempo. Su cartera avanza en iniciativas clave como Jóvenes en Paz - crédito Vicepresidencia

A pesar de esto, los obstáculos persisten, tanto en la ejecución de sus proyectos como en la percepción pública y la situación de seguridad en su región de origen. Su gestión es monitoreada de cerca tanto por aliados como opositores, que esperan ver si los prometidos cambios sustanciales en la calidad de vida se materializan durante el tiempo restante de su mandato.

Ya es responsabilidad de Márquez, seguir correspondiendo a las necesidades del pueblo colombiano, de sus votantes, de quienes siguen creyendo en ella y su figura política y, finalmente, de sus mismos opositores.