Las dos caras de Gustavo Bolívar: denuncian la contradicción en las declaraciones del alto funcionario

En un intercambio en redes sociales, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero resaltó una aparente contradicción en las declaraciones del actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar. Esta observación provocó debate en la esfera política colombiana sobre la coherencia y la consistencia de los líderes en sus posturas a lo largo del tiempo.

La primera declaración en cuestión data del 24 de junio de 2021, cuando Bolívar aún no ocupaba su actual cargo en el DPS. En este mensaje, el entonces senador criticaba a los políticos que, a pesar de estar conscientes de los problemas que enfrentarían, culpaban a sus predecesores en lugar de dedicarse a solucionar los problemas:

“Si se postulan para gobernar una ciudad, un depto. o un país sabiendo que están llenos de problemas, tanto que prometen soluciones de todo tipo para los mismos, dedíquense a ejecutar, no a culpar de todo al anterior mandatario. O no se postulen. No sean mediocres. Fin del comunicado”, publicó Bolívar.

Esta declaración fue aplaudida en su momento por su claridad y la exigencia de responsabilidad y eficiencia en la administración pública.

El 6 de agosto de 2024, Gustavo Bolívar volvió a pronunciarse, pero esta vez su tono fue diferente. En su nueva declaración, el alto funcionario expresó una visión más comprensiva y realista de los desafíos estructurales que enfrenta el país, sobre todo en lo que respecta el más grande escándalo de corrupción del actual Gobierno, en cabeza de Gustavo Petro.

Se trata del escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que implicó a numerosos altos funcionarios y congresistas. Las investigaciones de las autoridades se centran en diversos contratos que presentan irregularidades y desvío de fondos. Se sospecha que estos recursos fueron utilizados para influir en la aprobación de las reformas promovidas por el Gobierno nacional.

Por eso, Bolívar publicó: “RETOS. Si son tan sabios y tan verracos, cambien en dos años un país dominado por mafias de la corrupción y la contratación que viven del Estado y del abuso de poder hace dos siglos. Cambien en dos años un país con media docena de ejércitos criminales y decenas de cárteles de drogas. También en dos años el país más desigual del mundo. Como sé que dirán que somos iguales por el robo de Olmedo en la UNGRD, les doy toda la razón, pero les aseguro algo: De 100 altos funcionarios que uno o dos o tres, sean hampones, no quiere decir que la corrupción sea política de Estado como lo fue en el pasado. Para esos hampones que traicionan nuestra causa, todo el peso de la ley. No les daremos ni inmunidad, ni ascensos, ni embajadas como lo hacían antes. Buena tarde (sic)”.

Esta declaración fue interpretada por algunos como una defensa de su administración ante las críticas por casos de corrupción, mientras otros vieron en sus palabras un reconocimiento de la complejidad y la magnitud de los problemas que enfrenta el país.

La crítica del representante Andrés Forero

El representante Andrés Forero no tardó en señalar la aparente contradicción entre ambas declaraciones, al destacar el cambio de postura de Bolívar con un simple mensaje: “En campaña / Gobernando”. La crítica del congresista opositor se centra en la percepción de que, mientras que en campaña al director de Prosperidad Social adoptaba una postura de cero tolerancia y alta exigencia, en su actual rol parece adoptar una visión más comprensiva y justificativa de los desafíos administrativos.

La crítica del congresista recibió una ovación, ya que los cambios en las posturas eran notables. ¿La razón? Porque aquellos a quienes él apoya están en el poder. Muchos esperaban que estos políticos mantuvieran coherencia en sus ideas y posiciones, independientemente de quién estuviera gobernando el país. Por ello, en esta ocasión, las redes sociales del representante se llenaron de aplausos.