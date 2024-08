Así le respondió Aida Victoria Merlano a Yina Calderón y las acusaciones de que le rogaba amor a su expareja: “Chismosa, mentirosa y sapa”

Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón por lo que dijo respecto a su situación sentimental con Westcol - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

En la noche del 5 de agosto, Aida Victoria Merlano le contestó a un seguidor sobre las declaraciones que dio la DJ Yina Calderón en una transmisión en vivo en su cuenta en la plataforma de Kick.

Aunque las redes sociales han sido testigos de la nueva controversia que han protagonizado Calderón y Merlano, en esta oportunidad la empresaria barranquillera había tomado la decisión de abstenerse de contestar a las declaraciones que dio ‘la guarachera’.

Sin embargo, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un usuario le preguntó a Aida Victoria Merlano sobre por qué no había dicho nada respecto a lo que dijo Yina Calderón de ella y la forma en la que habría estado buscando a Westcol durante un encuentro en una discoteca.

Fue en ese momento cuando Merlano aseguró que no había dicho nada porque todo lo afirmado por la empresaria de fajas era mentira.

Esta fue la respuesta que le dio Aida Victoria Merlano a Yina Calderón sobre su relación con Westcol - crédito @rechismes/IG

“Ustedes mismo vieron los cortos, incluso, hay videos en Tiktok en donde un amigo la coge porque ella se le abalanzaba al chino, ¿si me entiendes? Entonces, ellos ya no están juntos porque simplemente ‘Westiercol’ ya no quiere. Recuerden que una de mis mejores amigas se fue a viajar con él”, son las palabras que dijo Yina Calderón sobre la actitud de Aida Victoria Merlano cuando volvió a encontrarse con Westcol en un evento público.

Ante esto, Aida reaccionó y con varios videos y explicaciones narró lo que verdaderamente había pasado ese día e indicó que Yina está hablando más de la cuenta.

“Él menciona unos cables, porque son los cables con los que casi me tropiezo y que me tuvo que agarrar Celeste, porque casi me caigo, y yo fui a donde él, porque él me estaba llamando. Ese es el clip del que habla Yina. En el clip se ve hasta cómo yo levanto la pierna para pasar el cable y viene la otra a decir que es que yo andaba tirándomele al punto de que la gente me tenía que agarrar. ‘Yina, el león, la bruja y el ropero’, esta vieja vive en un mundo de fantasía”, dijo Aida Victoria junto a los videos en los que probaba su explicación y desmentía la teoría de Yina.

Adicionalmente, la creadora de contenido barranquillera se refirió al tema de que Calderón aseguró que su amiga, la modelo Karina, con quien Westcol viajó a Europa hace unos días, habría dicho que Aida lo buscó y que él no quiere estar más con ella.

“Y entre otras cosas, cómo puede decir que Karina es una de sus mejores amigas y dejarla como un zapato, porque te lo digo, cómo va a decir que West le dijo a Karina que él no está conmigo porque él no quiere. Ellos tienen una amistad y perfectamente la pudo meter en problemas con el otro por andar echando mentiras y que yo le tirara por chismosa y mentirosa y sapa”, expresó la socia de la nueva discoteca de lujo en Medellín, Tutaina.

Aida Victoria Merlano abrió nueva discoteca en el Poblado de Medellín - crédito @aidavictoriam/IG

Finalmente, la barranquillera aprovechó el espacio para aclarar que no está buscando a su expareja ni que tampoco está siendo rechazada, simplemente indicó la forma en como los dos decidieron dejar su relación y cómo están actualmente.

“Todo el mundo quiere que responda, ¿qué pasó con West?, lo mismo que yo siempre les he dicho. Yo lo único que no quería era que la relación terminara de forma caótica porque fue una relación en la que amamos tanto y dimos tanto que no queríamos terminar en el enemigo público del otro. Entonces aprendimos lo que teníamos que aprender, nos convertimos en mejores versiones de nosotros, pero al final del día, y eso es bien triste, pero pasa en la vida, y es que esa mejor versión le termina tocando a otro. Él será una mejor versión para su próxima relación y yo seré una mejor versión para la mía”, puntualizó Aida Victoria.