Apareció la maleta que Amanda Miguel había dicho que le robaron en Medellín: esto fue lo que pasó

La cantante argentina Amanda Miguel había reportado desde sus redes sociales el robo de su maleta en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Sin embargo, las autoridades del terminal aéreo anunciaron desde su cuenta de X que la maleta fue regresada por una persona no identificada.

Amanda se encuentra en una gira que la ha llevado por varios países de Latinoamérica, por lo que la ausencia de sus pertenencias lo califico como un momento terrible, pues aseguró que parte de sus vestuarios se encontraban en la maleta, por lo que las autoridades tomaron como prioridad poder recuperarla.

La intérprete de Él me mintió, habría denunciado el robo de su equipaje el viernes 2 de agosto, “en el aeropuerto de Medellín, Colombia. “Me robaron mi maleta. ¡Ojo! Qué mal estamos, por Dios. En 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así. Horrible acto”, expresó.

Incluso durante su presentación en la Plancha Fest realizado en el Centro de Espectáculos La Macarena, la argentina contó a los asistentes lo ocurrido en el aeropuerto. “Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo”.

Algunos de sus fanáticos colombianos destacaron el profesionalismo de la cantante al presentarse sin importar los inconvenientes con su vestuario y lograr que su presentación se diera sin contratiempos, incluso El Colombiano aseguró que, Amanda Antonia Miguel tuvo que viajar sin su equipaje rumbo a Costa Rica, donde se presentó el sábado por la noche en el Parque Viva de la ciudad de Alajuela.

La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, añadió.

El lunes 5 de agosto el aeropuerto ubicado en Rionegro le anunció a la artista que su maleta había sido recuperada. “Desde el Aeropuerto informamos que una persona no identificada llegó a nuestro Servicio de Atención al Usuario, entregó la maleta y salió del terminal sin dar declaraciones”, escribió el aeropuerto.

Las autoridades de Antioquia informaron que todo se debió a la demora de la artista al recoger su equipaje. “Todo se debió a una confusión durante el proceso de migración, un pasajero la tomó por equivocación”, dijo la capitana Ana María Hernández desde la cuenta de X del Departamento de Policía.

“Amanda Miguel, en Colombia siempre te recibimos con los brazos abiertos, por eso lamentamos hayas tenido esta amarga experiencia que no nos representa. Desde que conocimos el caso activamos nuestros protocolos de seguridad, y nos alegra contarte que ya tu maleta la tiene el equipo de Aero México”, respondió la cuenta del aeropuerto en Río Negro.

“Esperamos que tus próximos pasos por nuestro Aeropuerto los recuerdes como mejores momentos, así que, como dice tu canción: “Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final”. ¡Un fuerte abrazo y muchos éxitos en tu gira!”, añadieron.

La primera declaración hecha por la argentina en redes sociales desató una ola de críticas de los internautas. “Vergonzoso es que por una simple maleta avergüences a toda la gente de un país que te ha apoyado”, “ya dijeron que fue un error, por favor primero ubíquese y segundo haga unas disculpas públicas”, “no es Colombia, no es Medellín, es una aerolínea, por favor ubíquese”, “La señora ya puede declarar que le apareció la maleta, gracias”, fueron algunos de los comentarios.

La cantante aún no se ha pronunciado sobre la recuperación de su equipaje, sin embargo, sus seguidores esperan que desde sus redes sociales comparta la noticia, también la artista se encuentra continuando su gira por Latinoamérica haciendo paradas en México durante varias fechas.