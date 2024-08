Esta es la supuesta pelea que hubo entre Claudia Bahamón y la chef Adria Marina, Cony Camelo contó detalles desde su perspectiva

Cony Camelo habló de Claudia Bahamón y Adria Marina - crédito captura pantalla Canal RCN/YouTube

Los fogones de Masterchef Celebrity Colombia se encendieron nuevamente la noche del viernes 2 de agosto, y desde los primeros minutos del episodio, las sorpresas no se hicieron esperar. Una de las más destacadas fue la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón en el set.

Este hecho generó múltiples especulaciones entre los cocineros, motivados por el chef Jorge Rausch, el cual animó a los participantes a crear rumores sobre las razones de la inasistencia de la huilense.

Previo a que los chefs cambiaran el reto de eliminación por uno de salvación, Rausch aprovechó la ocasión para generar risas entre los ocho portadores del delantal negro y les pidió que inventaran teorías extravagantes relacionadas con la inasistencia de Bahamón, lo que desató una ola de chismes y bromas en el set.

El reto de la caja misteriosa tuvo un sorpresivo cambio en el capítulo del 2 de agosto - crédito captura de pantalla Canal RCN

El comediante Franko fue uno de los primeros en lanzar su teoría, indicando que Claudia era la responsable de que las celebridades estuvieran usando el delantal negro y enfrentando un nuevo reto de la caja misteriosa.

“Porque varios de los que estamos acá, en este reto de hoy, estamos acá por culpa de ella, entonces suele sacarle el cuerpo al problema”, dijo Franko entre risas.

Por su parte, Martina ‘La Peligrosa’ expresó que para ella era imposible decir algo negativo sobre Bahamón, ya que la considera el alma del programa, una percepción compartida por todos los participantes.

Sin embargo, en medio de la dinámica, surgió un rumor que captó la atención del público y se trató de una supuesta pelea entre Claudia Bahamón y la nueva jurado mexicana, la chef Adria Marina.

La presentadora Claudia Bahamón no asistió al último episodio de 'Masterchef' y crearon rumores por su ausencia - crédito Canal RCN

Mientras algunos insinuaban que la ausencia de Claudia se debía a un resfriado o una enfermedad, la actriz Cony Camelo se tomó la situación más en serio y, según su versión de los hechos, animó tanto a los jurados como a sus compañeros y a los televidentes con su relato.

Camelo afirmó que Claudia y Adria Marina habían tenido una discusión por un vestido, y que la presentadora fue quien salió perdiendo en el altercado.

“Claudia no vino porque se pelearon esta mañana con la chef ‘mamacita’ por un vestido. La chef ‘mamacita’ se lo iba a poner y a Claudia como que no le quedaba tan bonito. Adria se lo midió y le quedó perfecto. Claudia lo cogió y lo tiró al piso y salió, fue tenaz. Acá la trataron de atajar para que no viéramos nada, pero fue tenaz”, reveló Cony Camelo mientras el chef Nicolás le pedía que contara más detalles. Los demás asistentes, incluida la chef involucrada, no pudieron evitar reírse ante la supuesta revelación.

Cony Camelo creó pelea entre Adria Marina y Claudia Bahamón en 'Masterchef' - crédito @adriamarina/IG

Después de los minutos de humor, los jurados se centraron en dar las indicaciones del desafío de la noche. En esta oportunidad los participantes debían resaltar los sabores del arroz, las arvejas, los frijoles y otros granos, y para ello tenían la opción de lanzar una moneda gigante que definiría el destino de su preparación.

Finalmente, las duplas respectivas pasaron al atril para la evaluación de sus platos. Adria, Nicolás y Jorge revisaron cuidadosamente las preparaciones, determinando que Alejandro, Martina, Paola y Víctor fueron los perdedores de la noche.

Esto quiere decir que estos participantes deberán enfrentarse en el próximo reto de eliminación, buscando evitar su salida del programa.

La ausencia de Claudia Bahamón y los rumores generados en torno a ella añadieron un toque de humor y misterio al episodio, dejando a los televidentes con la intriga de conocer la verdadera razón detrás de su inasistencia, pero también la evidencia de que los participantes sienten el cariño y el respeto que todos sienten por la presentadora, consolidándola aún más como una figura clave en Masterchef Celebrity Colombia.