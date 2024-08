Así fue la inauguración del nuevo restaurante de Maluma: estuvo Marc Anthony en la celebración

El cantante inauguró su restaurante 'Casa Eterna', el viernes 2 de agosto de 2024 en Envigado, Antioquia - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El viernes 2 de agosto de 2024, Maluma cumplió su “sueño” con la apertura de Casa Eterna, un restaurante de comida tradicional ubicado en Alto de Las Palmas, cerca de los municipios Envigado y Rionegro en Antioquia.

El intérprete de Hawái, Créeme, Sobrio, Según quien y muchas más estuvo acompañado de amigos cercanos, familiares y celebridades de la industria del entretenimiento. El paisa expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto: “Estoy feliz de tener mi restaurante. Es un sueño (...). En redes sociales que publiqué hace como tres años que vengo construyendo esto y por fin puedo mostrárselo al público”, indicó a los periodistas que se encontraban en el establecimiento comercial, según EFE.

El artista urbano también destacó que estuvo trabajando en su restaurante durante tres años en secreto: “Algo que teníamos muy callado, muy secreto y que yo creo que por eso me llama tanto la atención, que después de tres años que nadie dijo absolutamente, abrimos. Es una gran sorpresa”, añadió el paisa.

La inauguración contó con la presencia de figuras destacadas como el salsero neoyorquino Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, la visita del artista en el país se debe a su gira de conciertos ‘Historia Tour’. Además, el evento fue no solo una celebración gastronómica, sino también un encuentro de personalidades del ámbito deportivo y musical, incluyendo al futbolista Daniel Muñoz, David Ospina, Miguel Bueno, Fonseca, Dim de la agrupación Piso 21 y otras personalidades.

Maluma también compartió más detalles de Casa Eterna con la prensa que asistió al evento destacando su deseo de contribuir al desarrollo local, esto fue uno de sus impulsos detrás de su decisión de abrir el restaurante en su tierra natal: “No puedo dejar a un lado lo que es el progreso de mi ciudad. No puedo pensar en invertir en otras partes que no sean solamente en el exterior, sino volver a Colombia, volver a Medellín y apoyar obviamente la economía”, indicó el reguetonero.

Casa Eterna ofrece una experiencia culinaria que refleja la riqueza de la gastronomía colombiana. El menú, desarrollado bajo la dirección de la chef María Antonia Vélez, fusiona preparaciones tradicionales con toques contemporáneos. Entre los platos destacados están los ravioles de chorizo, la pesca blanca del Pacífico y buñuelos rellenos. Este enfoque busca conectar a los comensales con sabores típicos que recuerdan las “recetas de las abuelas”.

“Yo soy un soñador, siempre se los he dicho. La música hace parte importante de lo que soy yo. Pero la música me ha llevado a transformar mi vida y la vida de muchas personas y esto es un ejemplo de eso”, afirmó un emocionado el paisa durante la inauguración. Quienes acudieron al evento también pudieron disfrutar de la presentación musical de Kapo, que interpretó su éxito Ohnana junto al propio Maluma, en una noche llena de música y emociones.

Este 2024, para el artista ha sido de muchas alegrías y una de ellas e debe a que se convirtió en padre de una niña llamada Paris. La llegada de la pequeña ha influido considerablemente en su perspectiva y lo ha motivado a centrarse en proyectos a largo plazo como Casa Eterna: “Después de tres años de trabajo sin parar, hoy abrimos las puertas de nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro sabor al mundo entero”, indicó.

El diseño de Casa Eterna se inspira en la arquitectura tradicional antioqueña y en la belleza natural de Colombia, con escalinatas que evocan el Caño Cristales y un bar que hace honor a los atardeceres de la Costa Caribe. El cantante resaltó en varias ocasiones la inclusión y accesibilidad de su restaurante: “Esto para nada es un lugar elitista, creo que es todo lo contrario, es un lugar muy inclusivo”, aseguró.

El reguetonero colombiano confesó que se involucró en cada detalle del establecimiento, asegurándose de que el ambiente refleje su esencia personal, como los platillos que incluyó como lechona, paella criolla y morcilla, el plato favorito del cantante: “Y yo le decía a todo el mundo (que) tiene que tener mi esencia, sin ser tan literal”, explicó.