Caso Colmenares: nueva fase judicial podría cambiar veredicto de absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

El 8 de agosto, en el Palacio de Justicia, se llevará a cabo una audiencia crucial para analizar las sentencias absolutorias de Laura Moreno y Jessy Quintero - crédito Johan Manuel Largo / Infobae

El caso de Luis Andrés Colmenares, el joven cuya muerte en 2010 en el parque El Virrey de Bogotá ha sido objeto de atención mediática y judicial durante años, podría dar un giro inesperado. El jueves de agosto, se realizará una crucial audiencia de casación en el Palacio de Justicia, enfocada en las acusaciones contra Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes estuvieron con Colmenares la noche de su muerte.

Durante la audiencia, la defensa de la familia Colmenares tendrá 10 minutos cruciales para presentar sus argumentos y las investigaciones que han llevado a cabo contra Moreno. Según ellos, la mujer sabría quién le quitó la vida a Luis Andrés. “Laura Moreno sabe perfectamente quién mató a Luis Andrés Colmenares, la Fiscalía ciertamente cometió unos errores que a la justicia le costaron sangre”, expresó su abogado defensor, Jaime Lombana.

Esta instancia judicial, conocida como audiencia de casación, es fundamental porque permitirá que tanto la familia de la víctima como la Procuraduría expongan sus puntos de vista sobre la sentencia absolutoria emitida en 2017 por el Juzgado 11° Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La defensa de Moreno y Quintero, por su parte, solicitó que se ratifiquen los fallos que las declararon inocentes.

Los abogados de Laura Moreno y de la familia de Luis Andrés Colmenares se preparan para argumentar en la audiencia que define el futuro del caso - crédito Colprensa

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir las demandas de casación presentadas por la representación de las víctimas y el Ministerio Público es un paso significativo. En palabras de los altos cargos judiciales: “Se admiten las demandas de casación presentadas por la representación de víctimas y el Ministerio Público contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, entre otras determinaciones, confirmó la sentencia absolutoria proferida el 21 de febrero de 2017 por el Juzgado 11° Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, en favor de Laura Milena Moreno y Jessy Quintero”.

La muerte de Luis Andrés Colmenares ha sido un tema de constante preocupación y debate, no solo por el dolor de la familia Colmenares, sino también por la evidente división de opiniones que ha generado en la sociedad colombiana. Desde el 31 de octubre de 2010, cuando Luis Andrés falleció en circunstancias aún no del todo claras, la familia y sus abogados han insistido en que se trata de un asesinato y no de un accidente, como dictaminó la justicia en su momento.

La apertura de esta nueva fase en el proceso judicial reaviva preguntas y expectativas entre aquellos que siguen de cerca el caso. Laura Moreno y Jessy Quintero fueron originalmente absueltas de las acusaciones de homicidio y encubrimiento. Según el abogado defensor de las dos jóvenes, no hay pruebas concluyentes que las vinculen directamente con la muerte de Luis Andrés.

La audiencia en el Palacio de Justicia será determinante para conocer la postura de la Corte Suprema sobre las absoluciones de Moreno y Quintero - crédito Colprensa

Desde la perspectiva de la familia Colmenares, representada legalmente por Jaime Lombana, existen nuevas pruebas e inconsistencias en la investigación inicial que justificarían una revisión del caso. Afirmó Lombana: “Vamos a demostrar que hubo errores fundamentales en la imputación de cargos y que, en última instancia, la justicia no se sirvió correctamente en este caso”.

La audiencia de casación no solo permitirá a la defensa de la familia exponer sus investigaciones y argumentos, sino que podría abrir la puerta a nuevas consideraciones judiciales y a una posible revisión de las sentencias absolutorias. Este evento, que tendrá lugar en el Palacio de Justicia a las 11:30 a. m., será clave para determinar si se sostiene la inocencia de Moreno y Quintero o si, por el contrario, se reabre el caso en busca de una nueva verdad judicial.