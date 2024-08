Gobierno Petro estaría dispuesto a eliminar un impuesto que tiene con más de una deuda a millones de colombianos

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de vigilar a las entidades del sistema financiero colombiano - crédito Colprensa

Colombia es un país donde hay una amplia variedad de impuestos. Uno de ellos es la tasa de usura, que es el límite máximo con el que un particular, el Estado o una entidad financiera, pueden cobrar por intereses sobre un préstamo. Para agosto de 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la certificó en 29,21%, lo que significó una reducción de 29 puntos básicos frente a julio, ya que para ese periodo se ubicó en 29,49%.

A este asunto se refirió el superintendente financiero de Colombia, César Ferrari, en la intervención que hizo en el 14 Congreso de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), en la que fue enfático sobre la postura frente a esta. Aseguró que esta no forma parte de sus preferencias.

Según el funcionario, la tasa de usura no es una medida adecuada: " Yo no creo que la usura sea una buena medida y me imagino que en algún momento eso va a tener que revertirse como ha pasado en muchos países. La usura es un rezago de varias décadas en la economía colombiana”.

Dentro del análisis que hizo, señaló que la tasa de usura debería revisarse, dado que no favorece a la inclusividad financiera.

“Yo personalmente no soy partidario de esas tasas de usura”, añadió el funcionario, A pesar de varias críticas, Ferrari reconoció que la tasa de usura es un mandato de ley en Colombia, y por tanto, desde la Superintendencia Financiera de Colombia no han permitido modificarla.

“La usura es un mandato de ley, o sea que nosotros la Superintendencia Financiera de Colombia no podemos cambiar la ley”, reafirmó al dejar claro que hasta que no se apliquen cambios normativos, la entidad debe seguir haciendo su cálculo y cumpliendo con la ley vigente.

Por otro lado, Ferrari destacó la importancia de cumplir la normativa actual mientras persista: “Yo lo que hago es cumplir la ley, o sea mientras exista la cumpliremos y calcularemos la tasa de usura para diferentes segmentos de crédito”.

La situación puede interpretarse como una necesidad de reforma en la regulación financiera, sobre todo, para facilitar una mayor inclusión y competitividad dentro del sistema.

La realidad de los mercados de crédito

Durante el evento, Ferrari hizo referencia a la realidad de los mercados de crédito en Colombia, sobre el que destacó que a pesar del ciclo de crédito que enfrenta el mercado, la modalidad de microcrédito ha mostrado crecimientos positivos anuales desde 2021.

De acuerdo con él, las altas tasas de interés reducen los incentivos para solicitar crédito, mientras que bajas tasas minimizan los estímulos para ofrecer crédito, por lo que la solución es fomentar la competencia por medio de las finanzas abiertas, para que haya una reducción de costos, lo que se logrará también con la aplicación de otro proyecto estratégico de la SFC: la supervisión digital, con la que se busca eliminar los reportes de las entidades vigiladas a través de formatos, minimizando la carga administrativa que ello implica.

Sobre el particular, el superintendente expuso los avances logrados en los cinco proyectos estratégicos que adelanta la entidad:

Finanzas abiertas: destacó la atención de consultas recibidas de entidades vigiladas, no vigiladas, la academia, entre otros. Además de esto exaltó las reuniones técnicas y de socialización hechas con la industria y el trabajo conjunto con entidades multilaterales.

Supervisión digital: además de mencionar la eliminación de formatos, mostró los avances hechos para extraer los datos digitalmente y en tiempo real con lo que se logra así mejorar las labores de reportería que hace la entidad.

Gestión de nuevos riesgos: explicó que se avanza en la construcción de una nueva matriz que incluye métricas de riesgos físicos, de mercado y de crédito en un trabajo conjunto por medio de paneles de criterios por industria.

Optimización normativa: subrayó la creación del Asistente Jurídico Virtual que hizo el equipo de inteligencia artificial para optimizar la redacción de las próximas circulares.

Modernización de la SFC: con este proyecto estratégico se busca separar la función sancionatoria de la labor de supervisión que hace la entidad.