Estudiante de medicina denunció acoso sexual y laboral en un hospital de Tunja y la institución respondió: “Cero tolerancia al acoso, abuso y matoneo”

Esto responde el Hospital San Rafael de Tunja a la denuncia de Laura Andrea Salinas - crédito Mauricio Dueñas/EFE/Imagen Ilustrativa Infobae

Después de la denuncia que hizo la estudiante de medicina Laura Andrea Salinas Quinchanegua por acoso sexual por parte del médico Christian Alberto Rojas Herrera en el centro asistencial San Rafael de Tunja, las directivas del Hospital Universitario se pronunciaron a través de un comunicado.

La entidad señaló que “la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, es una institución prestadora de servicios de salud, respetuosa de cada una de las personas que, de una u otra forma, desarrollan sus labores al interior de la entidad. Siempre hemos estado atentos a escuchar a cada uno de nuestros colaboradores”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el comunicado, la directiva del hospital asegura que se activó “de manera inmediata, la guía para la prevención del acoso laboral y el acoso sexual laboral mediante la divulgación de los mecanismos y procedimientos de denuncia”.

De esta manera, el establecimiento indicó que a Laura Salinas se le habría brindado “apoyo incondicional institucional, intervención por psicología clínica y asesoría jurídica. De esta forma para que ella, si era su voluntad, iniciara el respectivo trámite frente a la autoridad competente (Fiscalía General de la Nación)”.

Piden que denuncie penalmente el hecho crédito Hospital Universitario San Rafael de Tunja/Facebook

El Hospital Universitario agregó que “Además, a la médica Laura Salinas se le brindó la protección inmediata y, por lo tanto, dejó de rotar por la especialidad con posterior reubicación”.

Durante la misiva, la entidad médica informó sobre una reunión con los coordinadores de internos de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en la que estuvo presente la médica Laura Salinas. En medio del encuentro, se ofreció nuevamente el apoyo institucional y se reiteró la asesoría para que denunciara los hechos ante el organismo competente.

Desde el Hospital San Rafael recalcaron que están a la espera de la radicación por parte de la médica ante la entidad competente por los presuntos delitos mencionados “con lo cual proseguiríamos con el trámite respectivo a tomar las medidas contractuales necesarias teniendo en cuenta el debido proceso, con el fin de erradicar las malas prácticas que sean identificadas”.

Finalmente el centro asistencial lamentó y condenó, “vehementemente, los presuntos hechos que pudieron lastimar la honra de la médica en formación al interior de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en su tiempo académico”.

Respuesta de la entidad médica ante el supuesto caso de acoso laboral y sexual de la médica Laura Andrea Salinas - crédito Hospital Universitario San Rafael de Tunja/Facebook

Acerca de la denuncia

Laura Andrea Salinas Quinchanegua, estudiante de medicina, decidió denunciar el acoso sexual que, según afirma, sufrió por parte del médico Christian Alberto Rojas Herrera en el centro asistencial San Rafael de Tunja.

De acuerdo con su testimonio, Laura, quien estudia medicina en la Universidad Juan N. Corpas en Bogotá, tuvo que regresar a Tunja en enero de 2024 para repetir la materia de ortopedia tras terminar su internado, debido a una asignación del hospital y un requerimiento de internos. Sin embargo, ella no deseaba estar en este lugar del que le habían advertido tener cuidado.

“Me enojé porque no quería y no es lo que se acostumbra. Si bien en el primer año me fue bien, tenía miedo de lo que pasara en este segundo ingreso, porque cuando entré al internado me advirtieron que tuviera cuidado con los especialistas, ya que eran, en su mayoría, abusivos, particularmente el ortopedista Christian Alberto Rojas”, declaró Laura Salinas.

La estudiante de medicina Laura Andrea Salinas denunció haber sido víctima de un presunto caso de acoso sexual y laboral en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja - crédito @Salinaasq/X

La joven de 24 años, oriunda de Tunja, sostuvo que todo inició porque Rojas Herrera era muy coqueto. Sin embargo, ella trataba de mantenerse al margen respondiéndole “sí, señor”, “no, señor”, “bueno, doctor” o, si era por WhatsApp, le contestaba de la misma manera, para evitar malinterpretaciones. “Pero si era otro tema, como cuando me invitaba a salidas, yo me negaba de alguna manera”, explicó.

Fueron pasando los días y la situación empeoró. El 10 de enero, mientras Laura realizaba sus actividades asistenciales en el hospital, el médico solicitó la ayuda de quien estuviera de turno para transcribir lo discutido en una junta médica.