Olmedo López habría entregado $100 mil millones en contratos a exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero

Kaliza Arquitectos S.A., habría recibido cuatro millonarios contratos por parte del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López.

De acuerdo con Caracol Radio, la adjudicación habría sido acelerada por la exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero Alethia Arango Gil y la Ungrd

Según la investigación del citado medio, los contratos estaban destinados para el municipio de Jericó, Valdivia y Angelópolis, en Antioquia, y Puerto Boyacá, en Boyacá.

El contrato de Jericó fue firmado por 16 mil millones de pesos, y entregado a la Unión Temporal Siska Contenciones. Este gremio está conformado en un 30% por SIS Organization S.A.S y en un 70% por Kaliza Arquitectos S.A. Esta última aparece con el 15% de participación en un contrato por 79 mil millones de pesos en Puerto Boyacá.

Los otros contratos son por siete mil millones en Angelópolis y cinco mil millones en Valdivia. Ninguno aparece registrado en el Secop.

De acuerdo con la Cámara del Comercio del Aburrá Sur del 2017, Kaliza Arquitectos S.A. tenía como representante legal y única accionista a Maria Antonia Sánchez Rave. Sin embargo, Caracol Radio precisó que durante los años siguientes, la empresa tuvo una importante contratación en diferentes municipios.

En 2020, la firma llegó al Distrito de Medellín, donde firmó seis contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Sánchez Rave renunció a la firma, y tiempo después fue designada como gerente general de la mencionada entidad del distrito.

El citado medio en su investigación precisa que el 7 de noviembre de 2022 fue presentada como gerente en propiedad de la Empresa de Desarrollo Urbano por parte del entonces alcalde Daniel Quintero. Durante su gerencia, habría entregado supuestamente contratos a amigos cercanos.

En la actualidad, la firma Kaliza Arquitectos S.A.S tiene como representante legal a Lina Marcera Ospina Hincapié.

Ahora bien, en 2023, Alethia Arango, priorizó un contrato de 16 mil millones para el municipio de Jericó, y tenía como objetivo construir un muro de contención y obras de drenaje. El contrato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando el director era Olmedo López fue entregado a Kaliza Arquitectos S.A.S.

Así las cosas, la entonces subdirectora de mitigación del riesgo de la Ungrd entregó cuatro contratos a una excontratista de la alcaldía de Quintero, y al parecer tuvo como representante legal a una exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, según Caracol Radio.

Maria Antonia Sánchez Rave aseguró que no tiene ninguna relación con Kaliza Arquitectos S.A.S. desde el 2018, razón por la cual le informó al citado medio que no tuvo nada que ver con los contratos en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín y la Ungrd. Alethia Arango no se ha pronunciado al respecto.

El antiguo mandatario de la capital de Antioquia en más de una ocasión ha expresado que nunca tuvo cuotas en la Ungrd, reiterando que ganó la Alcaldía destapando la corrupción en Hidroituango. Señaló que no esperaba otra cosa que “mentiras, persecución y engaño de la derecha”, pero que las falsas acusaciones de funcionarios del mismo gobierno, como Carrillo y Bolívar, lo han llevado a reflexionar sobre si vale la pena continuar. Concluyó cuestionando si ya ha sido demasiado.

Sus palabras exactas fueron las siguientes: “Nunca tuve cuotas en la Ungrd como lo repetí incontables veces. De la derecha, después de ganarles la Alcaldía y destaparles la corruptela en Hidroituango nunca esperé nada diferente a mentira, persecución y engaño. Sin embargo, las falsas acusaciones de funcionarios del mismo gobierno como Carrillo y Bolívar me llevan a reflexionar sobre si vale la pena o no continuar en esto. Quizás ya ha sido demasiado”.

Una de las personas que aseguró de las supuestas cuotas políticas de Quintero fue Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Desde su llegada a la Ungrd, Carrillo ha investigado casos de posible corrupción y ha desvinculado de personas cercanas a Olmedo, incluyendo algunos que llegaron a la entidad tras su paso por la alcaldía de Medellín bajo la administración de Quintero.

No obstante, en una entrevista a Olmedo López en Noticias RCN, el ex director de la Ungrd aseguró que las personas mencionadas, si bien son cercanas a Quintero, llegaron a la entidad porque son cercanos a él desde la campaña a la presidencia de 2018, del ahora Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.