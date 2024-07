Alfredo Mondragón habló en favor de Ricardo Bonilla por caso de corrupción en la Ungrd: “Tiene derecho a defenderse”

Alfredo Mondragón aseguró que Ricardo Bonilla debería dar una versión libre sobre el escándalo de la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters y Alfredo Mondragón/Facebook

La polémica que ha generado la mención del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya llevó a que varios políticos exijan su renuncia. Aunque no se ha comprobado su culpabilidad, consideran que debería ser investigado sin estar fungiendo como servidor público.

El jefe de la cartera fue salpicado por el exdirector de la entidad Olmedo López, en declaraciones que brindó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, las cuales fueron filtradas a los medios de comunicación. Aseguró que habría estado detrás del direccionamiento de contratos de la Ungrd para favorecer congresistas.

“Después de lo revelado hoy por @NoticiasCaracol sobre la presunta participación del @MinHacienda Bonilla en el escándalo de UNGRD, creo que su único camino es renunciar. Debe enfrentar las investigaciones sin comprometer la integridad del Ministerio. Muy impactante”, señaló la representante a la Cámara Catherine Juviano en su momento.

No obstante, desde el punto de vista del congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, Ricardo Bonilla debe contar con garantías para defenderse de las acusaciones de Olmedo López. En X, afirmó que la oposición solo busca “verlo caer” sin que la justicia haya determinado todavía sus responsabilidades en el escándalo.

“El ministro de Hacienda tiene derecho a defenderse. Hasta el día de hoy, solo existe una oposición sedienta de verlo caer, basada en rimbombantes titulares en su contra”, aseveró el congresista.

En un debate en Cable Noticias, el funcionario explicó que el ministro de Hacienda debería poder dar una versión libre sobre los hechos por los cuales está en el ojo del huracán. Además, resaltó que los políticos que son afines al Gobierno nacional no pueden salir en su defensa sin conocer su testimonio, por lo cual, insistió, es importante contar con sus declaraciones.

“Lo que sabemos es que la oposición va a tomar esto para inmediatamente estar pidiendo cabezas de dirigentes del Gobierno, y lo que no podemos hacer los que somos de gobierno es entrar en un defensismo ciego (sic). Lo que tenemos que pedir es que la justicia opere, que no le impidan que se escuchen las versiones de estos sectores y se pueda avanzar”, precisó Mondragón en el debate del medio citado.

¿De qué se señala al ministro de Hacienda?

El exdirector de la Ungrd Olmedo López actualmente se encuentra negociando un principio de oportunidad para obtener beneficios en el proceso penal en su contra, a cambio de entregar información sobre el entramado de corrupción. En diferentes declaraciones públicas y ante la justicia colombiana, ha involucrado en el caso a varios congresistas y a altos funcionarios del Gobierno nacional.

En su intervención más reciente, indicó que Ricardo Bonilla fue uno de los determinadores en la entrega de contratos de la entidad. Se trató, al parecer, de tres contratos por $92.000 millones, que habría direccionado a varios congresistas y que, presuntamente, ordenó que se adjudicaran en Carmen de Bolívar (Bolívar); Saravena (Arauca); y Cotorra (Córdoba).

En Saravena hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que también ha causado inquietud, teniendo en cuenta que, según el exdirector de la entidad, la guerrilla también habría entrado a negociar de manera irregular con el Gobierno. Pues, sostuvo que también se habría buscado redireccionar contratos a favor del grupo armado, con el que se están llevando a cabo conversaciones de paz.

A pesar de las acusaciones en contra del jefe de la cartera, el presidente Gustavo Petro lo defendió, destacando su trabajo en el ministerio y afirmando que no ha cometido ningún delito relacionado con los recursos públicos del país.

“Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado (...), si no intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, precisó el primer mandatario en un evento en Buenaventura (Valle del Cauca), realizado el 18 de julio de 2024.