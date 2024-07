Miguel Polo Polo se salvó de perder su curul en el Congreso: Consejo de Estado lo absolvió de acusación por cobros a miembros de su UTL

Miguel Polo Polo enfrentaba una demanda ante el Consejo de Estado por supuestos cobros a sus colaboradores - crédito Colprensa/montaje Infobae

La Sala Plena del Consejo de Estado ha decidido que Miguel Abraham Polo Polo continuará ejerciendo su cargo en el Congreso luego de que el alto tribunal rechazara una demanda de pérdida de investidura presentada por el abogado Ali Bantú Ashanti, quien acusó al congresista de solicitar parte de los salarios de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para cubrir gastos operacionales.

El alto tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. “Los testimonios practicados dentro del proceso y los documentos aportados al mismo no demuestran los supuestos fácticos pretendidos por el actor en la acción de pérdida de investidura”, comunicó el Consejo de Estado en su fallo.

Asimismo, la magistrada Myriam Stella Gutiérrez, encargada de proferir la decisión, concluyó que las declaraciones obtenidas de Dayi Merlén Sedano González, Orlando Luis Álvarez Ladeutt y Carlos Reinel Merchán Torres, todos miembros de la UTL de Polo Polo, coincidieron en que el congresista no les había solicitado ni exigido dinero de sus salarios.

Además de los testimonios, se llevaron a cabo análisis de los movimientos bancarios a nombre del representante por la Circunscripción Especial Afro, los cuales, tras una evaluación técnica, no presentaron irregularidades. “El examen de esos medios de prueba permite concluir que, en el caso concreto, no se demostró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura en tanto no se acreditaron los supuestos fácticos en los que ella se estructuró”, sentenció el fallo de 14 páginas.

Miguel Polo Polo fue protagonista en 2023 por presuntamente cobrar dineros a los miembros de su UTL - crédito Álvaro Tavera/Colprensa.

En la audiencia del pasado 19 de junio, la representante de la Procuraduría General de la Nación ya había recomendado rechazar la demanda, argumentando la falta de evidencia probatoria. “Para esta agencia es claro que no hubo configuración objetiva de la causal invocada en la demanda para declarar la pérdida de investidura del congresista Miguel Abraham Polo Polo”, expuso la delegada del Ministerio Público.

Según la delegada, el demandante no cumplió con la carga probatoria requerida por la ley, ya que no consiguió demostrar los fundamentos necesarios para la pérdida de investidura. En su intervención, señaló que Bantú Ashanti “Incumplió el deber de demostrar los presupuestos sobre la causal de la demanda de pérdida de investidura”.

Por otro lado, la procuradora también indicó que no existían pruebas documentales que respaldaran las acusaciones de consignaciones o transferencias de dinero a las cuentas del congresista: “No se logró demostrar la existencia de consignación, giros y entrega de dinero al demandado para soportar gastos operativos”.

Finalmente, el fallo del Consejo de Estado reitera que, a partir de las pruebas recabadas y analizadas, no se hallaron elementos que acreditaran las acusaciones de que Polo Polo haya solicitado parte de los sueldos de los miembros de su UTL, desestimando así la causal de pérdida de investidura.

Por qué demandaron a Miguel Polo Polo

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo enfrentaba una demanda ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, después de haber sido acusado de retener parte de los salarios de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Infobae Colombia informó en su momento que el representante a la Cámara debía comparecer ante el Consejo de Estado para la recolección de testimonios - crédito suministrado

La demanda, presentada en septiembre de 2023 por el abogado y activista Alí Bantú Ashanti, solicitaba la pérdida de su investidura después de que, en marzo de 2023, se filtraran los audios de una conversación entre uno de los escoltas de Polo Polo y el coordinador de su UTL.

“Y esa vaina de lo que tú acabas de decir ahora que él les quita a ustedes el sueldo y él se queda con cuatro millones quinientos, marica eso no se le hace huevón, o sea o lleguen a un acuerdo, está bien, mira todo lo que hacen ustedes por él, entonces vamos a ayudar a dar al menos un millón de pesos más a los pelaos para los gastos”, se escucha en los audios.

En respuesta a estas acusaciones, Polo Polo emitió un comunicado, firmado por cinco miembros de su UTL, negando tajantemente los hechos alegados. “El representante Miguel Abraham Polo Polo jamás ha insinuado que le entreguemos dinero por hacer parte de la Unidad de Trabajo Legislativo”, indica el comunicado fechado el 16 de marzo de 2023.

Nicolás Alcocer Petro se refirió a demanda contra Miguel Polo Polo - crédito red social X

Entre las repercusiones políticas del caso, uno de los primeros en comentar fue Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien de manera irónica se refirió a las aspiraciones presidenciales de Polo Polo diciendo: “El que quiere ser presidente de Colombia… 2.0″.