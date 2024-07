Los mejores memes que dejó el uniforme que lució Colombia en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024

Inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 con desfile por el Sena - crédito Cheng Min/ REUTERS

El viernes 26 de julio se dio inicio a los Juegos Olímpicos de París 2024 con una ceremonia de apertura en el río Sena. Durante el acto, se retransmitió una película protagonizada por el humorista parisino Jamel Debbouze y el exfutbolista Zinédine Zidane.

Diez minutos más tarde, la embarcación con la delegación griega abrió el tradicional desfile de los deportistas. En esta inédita ceremonia, cada una de las delegaciones desfilaron por primera vez por el emblemático río Sena, luciendo trajes diseñados por destacadas casas de moda de cada país; de hecho, muchos optaron por diseñadores de alto reconocimiento a nivel mundial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por su parte, la delegación colombiana eligió a la marca nacional Totto para la confección de su indumentaria para las justas olímpicas. Los uniformes fueron diseñados y fabricados por esta marca colombiana y serán utilizados por los deportistas en cada evento durante la competencia internacional. Durante el desfile inaugural en París, los atletas colombianos destacaron al lucir una gabardina con los colores del tricolor nacional. Esta pieza de ropa, elaborada por Totto, busca simbolizar el espíritu y determinación de la nación en su participación deportiva.

Delegación colombiana ya esta lista para la ceremonia inaugural por el río Sena en París - crédito Comité olímpico Colombiano/Instagram

La gabardina, específicamente diseñada para este evento, pretende rendir homenaje a París, reconocida mundialmente como la ciudad de la moda. La prenda incorpora elementos que representan la fauna y flora del país, así como los colores de la bandera colombiana, con la intención de inspirar fuerza y tenacidad entre los deportistas. Es de mencionar que la prenda forma parte de la colección “El Color de Nuestra Tierra,” basada en la diversidad del país. Esta prensa, que demandó más de un año en su elaboración, abarca desde la conceptualización hasta su confección y entrega.

Pese a su importancia y simbolismo, el diseño de la gabardina ha generado controversias en redes sociales. Los usuarios han expresado opiniones diferentes, con una mayoría de comentarios negativos. Por ejemplo, algunas reacciones en redes incluyeron comparaciones con personajes de populares caricaturas infantiles como La pantera rosa, El inspector Gadget y hasta Las tortugas ninja; el estilo y la estética del uniforme fueron bastante criticadas.

“Uy no ese era el traje sorpresa de Totto?”; “Papi ese uniformes de inauguración de totto que, supongo que esta fue la inspiración jajaja”; “Esos trajes que diseñó Totto para la delegación colombiana: Guacale!”; “Tantos diseñadores en Colombia y salimos con esa basura de uniforme?”; “Pues me parece perfecto porque si no saben, la pantera rosa es de Francia”; “La chaqueta es estilo gabardina, que desde el siglo pasado ha sido considerada un símbolo de estilo francés (así no sea inventada allá). El fit me parece bien, y abierta se ve linda”; “A mi no me gustó”, son algunas de las opiniones divididas que se leen en X.

Así lucirán los atletas colombiano en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos en París - crédito Comité Olímpico Colombiano/ Instagram

La firma Totto, encargada del diseño, ha recibido comentarios que van desde críticas a su inspiración hasta descalificaciones directas del trabajo realizado. Las plataformas digitales se convirtieron en un foro de discusión sobre si la vestimenta refleja adecuadamente la identidad y cultura colombiana en este evento deportivo de alto perfil. No obstante, la elección de esta reconocida marca refuerza la tendencia de las delegaciones deportivas de optar por productores nacionales para sus uniformes en competencias de alto perfil como los Juegos Olímpicos.

Esta decisión también destaca el crecimiento de la industria textil colombiana en el panorama internacional, permitiendo que los atletas lleven consigo símbolos de identidad nacional mientras compiten en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se perfilan como una oportunidad para la delegación colombiana de continuar dejando su marca en el ámbito deportivo global.

Algunos de los memes:

Memes delegación colombiana Juegos Olímpicos 2024 - crédito @Shanen_13 / X

Memes delegación colombiana Juegos Olímpicos 2024 - crédito @martin_polanco1 / X

Memes delegación colombiana Juegos Olímpicos 2024 - crédito @jorge_usmadg / X

Memes delegación colombiana Juegos Olímpicos 2024 - crédito @dell2174 / X

Memes delegación colombiana Juegos Olímpicos 2024 - crédito @EMolinaCe / X

Memes delegación colombiana Juegos Olímpicos 2024 - crédito @argoty_ / X