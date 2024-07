Efraín Cepeda respaldó al ministro Bonilla y llama a fortalecer la justicia colombiana: “Conozco al ministro como un hombre serio, limpio”

Presidente del Congreso, Efraín Cepeda, defendió al ministro de Hacienda - crédito Colprensa

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se pronunció el jueves 25 de julio en un evento desarrollado en Cartagena sobre los señalamientos de corrupción que involucran al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Las acusaciones están relacionadas con un caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se indica que Bonilla ordenó la ejecución de contratos en varias regiones para favorecer a congresistas a cambio de la aprobación de reformas.

Cepeda, que estuvo presente en el encuentro programático del Partido Conservador en Cartagena, expresó su confianza en la integridad del ministro Bonilla.

“Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle. El ministro ha dicho que él no es ejecutor del gasto y hay que anteponer una presunción de inocencia. Conozco al ministro como un hombre serio, limpio y creo que va a salir airoso”, aseguró el congresista.

El caso se complicó cuando Olmedo López, exdirector de la Ungrd, acusó a Bonilla de haber dado las órdenes para ejecutar contratos a cambio de beneficios políticos. Durante una diligencia judicial, la Fiscalía imputó cargos a López y a otros funcionarios, y señaló que Ricardo Bonilla tuvo un rol determinante en la entrega de contratos en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.

“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos”, declaró la fiscal encargada del caso.

Por su parte, el senador resaltó la importancia de fortalecer el sistema judicial del país. “Rodear y fortalecer la justicia colombiana. Creo en la justicia colombiana, en los jueces, en la Fiscalía. Lo que requerimos es que tomen decisiones y que sean decisiones rápidas”, indicó Cepeda.

Ricardo Bonilla, quien también se defendió de las acusaciones de Olmedo López, afirmó que la ejecución del Presupuesto General de la Nación no implica entregar dinero de manera ilícita y que atender las demandas de los congresistas no constituye una irregularidad. “Ejecutar el presupuesto nacional no es dar plata. Recibir congresistas que buscan soluciones para sus regiones no es incurrir en una irregularidad”, declaró Bonilla.

La Fiscalía también puntualizó los nombres de varios congresistas que presuntamente recibieron contratos indebidos. “En los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur, Karen Astrid Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”, según las averiguaciones del caso.

Efraín Cepeda hizo hincapié en la presunción de inocencia y en la necesidad de que el caso se resuelva de manera justa y rápida. “Hay que anteponer una presunción de inocencia. Conozco al ministro como un hombre serio, limpio y creo que va a salir airoso”, reiteró desde Cartagena.

Además, explicó que para poder avanzar en estos temas es fundamental que las autoridades colombianas actúen con celeridad y transparencia. “Rodear y fortalecer la justicia colombiana. Creo en la justicia colombiana, en los jueces, en la Fiscalía, en la Procuraduría y en los organismos de control. Lo que requerimos es que tomen decisiones que tenemos que aceptar los colombianos y que ojalá sean decisiones rápidas”, concluyó el presidente del Congreso de la República.

Este escándalo continúa generando controversia en el país, con la opinión pública dividida sobre la presunta culpabilidad del ministro y otros funcionarios involucrados. Por lo pronto, Cepeda insiste en la importancia de la presunción de inocencia y en la integridad del sistema judicial colombiano.

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se defendió tras ser mencionado por la Fiscalía en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). La fiscalía implicó a Bonilla durante la imputación de cargos contra Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, quienes, según la fiscal Muñoz, coordinaban contratos supuestamente de manera irregular.

La Fiscalía señaló que Bonilla habría colaborado en el “direccionamiento de contratos” junto con Olmedo López. Entre los implicados también figuran César Manrique, director del Departamento de Función Pública, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. En una declaración, la Fiscalía acusó a Sneyder Pinilla de coordinar contratos por instrucción de Bonilla, beneficiando a varios congresistas.

El ministro Bonilla, a través de su cuenta de X, expresó que mantiene la calma y espera ser llamado a declarar. Bonilla indicó que los procedimientos de Hacienda Pública se han malinterpretado, confundiéndolos con actos ilícitos. Subrayó que preguntar por trámites no equivale a direccionar contratos, y que ejecutar un presupuesto no significa malversación.

Bonilla pidió a la Fiscalía ser escuchado y aseguró que presentará documentación que aclarará las acusaciones. “Estoy seguro de que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”, afirmó.

La próxima audiencia está programada para el 8 de agosto a las 9 de la mañana, donde se espera ajustar la medida de aseguramiento para López, Pinilla y Luis Eduardo López.