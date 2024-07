Carlos Carrillo se despachó contra Sneyder Pinilla por dinero que devolverá en el caso Ungrd: qué dijo

Carlos Carrillo, hoy director de la Ungrd, no ocultó su indignación por acuerdo que estableció Sneyder Pinilla con Fiscalía - crédito Ungrd

En medio de la indignación por la red de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el director de la entidad, Carlos Carrillo, se pronunció el miércoles 24 de julio de 2024 acerca de la carta en la que Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo del riesgo de la unidad, pidió perdón público al país y confirmó que devolverá $292 millones por su participación en el desfalco.

Desde Bucaramanga (Santander), en donde participa en el segundo Encuentro Departamental de Alcaldes y Gestores Sociales, Carillo calificó como un insulto el monto ofrecido por Pinilla, como parte del acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en el que se compromete a devolver la mencionada cantidad y a pagar cinco años de prisión en una guarnición militar, como forma d

“La mejor manera de pedir disculpas es devolviendo la plata que se robó, Me emocioné, pensé que eran $290.000 millones que iba a devolver. Pero vi y eran 292 millones de pesos, eso es lo gastaban en una parranda. Creo que es un insulto a los colombianos decir que va a devolver $200 millones. Si estos señores tienen la intención de resarcir a sus víctimas, pues deben devolver la plata que se robaron”, afirmó.

A su vez, reiteró su petición a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con diligencia en este caso y llegue hasta las últimas consecuencias. “Espero que todos los cómplices del señor Pinilla, que son políticos y son muchos, terminen en la cárcel. Insisto que devuelvan la plata”, resaltó Carrillo, que llegó el 11 de marzo Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en reemplazo de Olmedo López.

¿Qué dijo Sneyder Pinilla en su carta?

En la comunicación que dirigió al juez de control de garantías que llevará a cabo su audiencia de imputación, programada para el jueves 25 de julio (9:00 a. m.), el exfuncionario de la Ungrd expresó su arrepentimiento por los delitos cometidos como servidor público y se comprometió a entregar toda la información a su alcance que permita desentrañar la red que se conformó para repartir los dineros de las emergencias.

“Fui el primero en levantar la mano, en medio de miles de críticas, señalamientos y amenazas, me mantuve firme porque estoy diciendo la verdad. ¡Con pruebas lo voy a demostrar! Hoy me arrepiento de lo que hice, sé que perderé mi libertad y así lo he aceptado, perderé mi patrimonio y así lo asumí, pero suplico a mi familia y a la sociedad perdón”, expresó Pinilla en su misiva.

Acto seguido, no tuvo problema en confesar su presencia en la citada red, en la que habrían sido coaccionados congresistas, a cambio de contratos y grandes sumas de dinero, por instrucción de altos funcionarios del Gobierno. “Por orden de mi jefe se sobornó a congresistas, se les dio dádivas a altos funcionarios del Gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone”, añadió.

Es válido destacar que López, que fue el superior de Pinilla en la entidad, también se pronunció el miércoles 24 de julio y con un video enviado a los medios de comunicación dio a conocer que temía por posibles atentados en su contra.

“Quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que los poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad. La verdad que decidimos contar”, manifestó López, al hacer un urgente llamado sobre la necesidad de redoblar su protección y proteger a su familia, frente a sus graves señalamientos, en las que salpicó a parlamentarios y funcionarios del Estado.