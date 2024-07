EN VIVO | ‘Mañana será bonito Forever’: así fue la última presentación de Karol G en el Bernabéu

El emotivo discurso de Karol G por el viaje con el ‘Mañana será bonito Tour’

Vestida con un elegante atuendo en color blanco y una capa, la artista interpretó el tema Ocean. Y agregó: “Encontrar la palabras para describir como me siento como persona, como mujer, como me siento aquí en frente de todos ustedes, sabiendo que en casa hay miles de personas que me ven en este momento. Si hay algo hermoso que me dejó el viaje de este álbum fue aprender a quererme a mí misma, valorar quién soy por encima de lo que piensen las otras personas de mí, porque estoy segura de que Dios me hizo única ... En medio del tour encontré mi propósito en la vida que es ayudar a las personas a que se sientan como me siento ahora después de años de no haberme sentido así”.