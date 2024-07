Efraín Cepeda es el nuevo presidente del Senado: reemplazará a Iván Name

Efraín Cepeda aseguró que buscará consensos y el avance de iniciativas en el Congreso - crédito @efraincepedasenador/Instagram

Con 97 votos a favor y uno nulo, el senador Efraín José Cepeda Sarabia fue elegido el nuevo presidente del Senado de la República y ejercerá como tal en el tercer periodo legislativo, comprendido entre el 20 de julio de 2024 y el 20 de junio del 2025. El funcionario reemplazará a Iván Leonidas Name, que sale del cargo envuelto en lo que sería el escándalo más grande de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con la desviación de recursos y el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Al anunciar su candidatura para el puesto, recibió el respaldo de por lo menos el 90% de los senadores. Así como contó con el apoyo de la bancada de su partido, también sumó la promesa de voto de las bancadas del partido Alianza Verde, el Partido Liberal, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, y de la Alianza Social Independiente (ASI).

“Muy agradecido con el partido, que me postuló a la presidencia del Senado por decisión unánime, con 15 votos de 15 (senadores). Y lo otro que debo decir es que casi todas sus bancadas han expresado su respaldo, algunas por escrito, otras verbalmente. Hasta hoy me ha expresado su respaldo el 90% del Senado. Esto me genera un gran compromiso, tanto con el Senado, el país y las bancadas”, dijo Cepeda cuando dio a conocer su aspiración a la presidencia del Senado.

El nuevo líder de la corporación ya es conocido por estar en ese cargo, puesto que entre 2017 y 2018 fungió como presidente del cuerpo colegiado y, además, tiene la experiencia de estar en la Comisión Cuarta, donde cumplió el rol de primer vicepresidente y presidente. Actualmente, es el presidente del Directorio Nacional Conservador, dignidad que ocupó en otras dos ocasiones: entre 2007 y 2009 y entre 2011 y 2013.

Su presencia en el legislativo, en todo caso, es antigua. Llegó al Congreso de la República en 1991 y, en medio de su carrera política, también ocupó el puesto de primer vicepresidente Internacional de la Organización Demócrata Cristiana de América (Odca) y presidente de Comisión III - de presupuesto y finanzas públicas-, cargos que ahora mismo asume.

Siempre ha tenido una filiación con el conservadurismo, por lo que desde sus inicios estuvo relacionado con la colectividad que hoy preside. Entre 1991 y 2004 fue miembro del partido Nueva Fuerza Democrática, que para entonces era un movimiento ligado al Partido Conservador. Dicha colectividad fue fundada por el expresidente Andrés Pastrana, que hoy cuestiona su proceder. Pues, en X criticó su llegada a la presidencia del Senado por ser, al parecer, un aliado de Gustavo Petro y sus políticas de izquierda.

“El jefe del #Petroconservatismo, @EfrainCepeda, llega a la presidencia del Senado para seguir colaborando con @petrogustavo en la lánguida misión de destruir la democracia colombiana. Casi dos siglos de gloriosa historia del @soyconservador terminan reducidos a un frasco de mermelada. El silencio cómplice frente a todos los escándalos de corrupción habla por sí solo”, criticó el exmandatario de Colombia.

No obstante, junto con los conservadores se opuso a una de las iniciativas más importantes del Gobierno Petro: la reforma a la salud, que se cayó en la Comisión Séptima del Senado el 3 de abril de 2024, luego de que había contado con el visto bueno de la Cámara de Representantes en diciembre de 2023.

“No cedimos ante presiones y demostramos que defendemos los intereses de los colombianos, una vez más le cumplimos al país. Ahora es momento de trabajar juntos en una reforma que realmente mejore nuestro sistema de salud, garantizando una atención digna para todos”, señaló entonces el funcionario.

En entrevista en el Canal del Congreso de Colombia, explicó que se enfocará en la búsqueda de consensos y en la colaboración con el poder ejecutivo y con el judicial. En ese sentido, indicó que será primordial el avance en diferentes iniciativas que surjan en el Congreso. Asimismo, frente a la idea del Fast Track de Gustavo Petro, que busca implementar rápidamente el Acuerdo de Paz con las Farc, dijo que es “innecesaria”.

“Yo lo que he ofrecido a toda la bancada son garantías, garantías totales para las bancadas, dándole, además, igual importancia para los proyectos de las bancadas del Congreso de la República. Yo creo que haremos un trabajo serio, garantista, construyendo confianza”, aseveró.