Maduro insistió en usar a Karol G en su campaña a pesar de que la artista lo desmintió: ahora la llama ‘comadre’

El candidato presidencial de Venezula aseguró que la cantante colombiana le hizo una canción para su campaña - crédito REUTERS/AP/Eduardo Verdugo

Diez días después de que el equipo de la cantante colombiana Karol G se pronunciara sobre la supuesta canción que había compuesto para el líder del régimen en Venezuela y también candidato a la reelección, Nicolás Maduro, la polémica vuelve a reavivarse.

De hecho, en la noche del miércoles 17 de julio, en medio de un evento con el que empezó a clausurar su campaña presidencial, Maduro volvió a referirse a la artista colombiana, pero esta vez para hablar sobre la supuesta similitud que ambos tienen.

En medio del acto masivo en la ciudad de Barquisimeto, que fue transmitido por los canales oficialistas de ese país, Maduro llamó “comadre” a Karol G, además de asegurar que en el mundo ahora lo conocen como “Nico G”, al parecer por compartir la misma filosofía de vida.

Nicolás Maduro volvió a mencionar a Karol G en su discurso - crédito red social X

“Como dice mi comadre Karol G, el mañana será más bonito. A mí me llaman ahora Nico G, no sé por qué, será porque estamos llenos de pasión y de alegría”, expresó Maduro.

Pero la colombiana no solo ha sido objeto de publicidad para el oficialismo venezolano. En los últimos días también se empezó a difundir un video en el que, supuestamente, la cantante hizo un coro para apoyar la campaña de María Corina Machado y de algunos miembros de la oposición.

Se viraliza supuesta canción de Karol G apoyando a María Corina Machado - crédito @jotimart74/TikTok

“Mano, mano, tengo fe. La manito quiero otra vez. Cuenta cinco y ahí lo ves. Está abajo, fíjate bien. María Corina está con él. Todo el mundo y tú también. Es Edmundo, vota bien”, se oye en el audio difundido. Sin embargo, el equipo de Karol G ha sido contundente en desmentir el supuesto apoyo de la artista a cualquier movimiento político.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, comentó uno de los voceros de la colombiana en diálogo con El Colombiano.

Nicolás Maduro ha usado a Karol G en varios eventos públicos

En toda una polémica se ha convertido las declaraciones del presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. El mandatario afirmó hace una semana que la cantante Karol G le había enviado una canción para apoyar su campaña presidencial, que pronto fue desmentida.

Nicolás Maduro aseguró que Karol G le envió una canción para su campaña - crédito @DarvinsonRojas/X

El presidente Maduro, conocido por integrar la cultura popular en su retórica política, había asegurado que la canción se estrenaría en los próximos días y agregó en tono humorístico que incluso había ensayado una coreografía. “Karol G me mandó una canción para mi campaña”, declaró el mandatario durante un discurso.

Por su parte, los representantes de Karol G enfatizaron en que la cantante no ha tenido contacto alguno con el presidente venezolano. “La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas”, agregó el equipo en declaraciones a NTN24, agregando que “obviamente no es verdad” que se vaya a lanzar dicha canción en los próximos días.

El presidente de Venezuela se movió al ritmo de la la cantante colombiana - crédito @El_Cooperante/X

Además, no es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro menciona públicamente a Karol G en un contexto político. El 29 de junio, durante un evento en Puerto La Cruz, Maduro y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, bailaron al ritmo de la canción Amargura de la artista colombiana frente a una multitud. En esa ocasión, el mandatario mostró una coreografía improvisada con la música de fondo de Karol G.

El presidente venezolano en su intento por generar simpatía y humor con el público, señaló: “Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo ‘Nicol G’, no sé por qué”. Esto ocurrió después de los exitosos conciertos que Karol G realizó en abril en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Durante estos conciertos, la artista logró una fuerte conexión con su audiencia venezolana, algo que Maduro intentó emular en sus discursos posteriores. “Ahora me llaman ‘Nicol G’, por Karol G”, proclamó el presidente en una transmisión por televisión, intentando captar la simpatía de la población venezolana.