Después de 25 años, ‘Betty, la fea’ respondió a las críticas por haberse quedado con ‘don Armando’: “No soy una ‘quita maridos’”

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, protagonistas de 'Betty, la fea' revelaron los cambios que tuvieron su personajes en la nueva historia que se estrena por Prime video este 19 de julio - crédito cortesía canal RCN

Ana María Orozco, protagonista de Betty, la fea, conversó con Infobae Colombia sobre la creación del nuevo personaje, pero además explicó su rol en la serie, pues en esta oportunidad, aparte de actriz, es productora asociada de la historia junto a Jorge Enrique Abello.

“Nos dieron la posibilidad de participar en esta parte tan importante del proceso en la que ayudamos a concebir desde los libretos el nuevo ambiente de Betty”, contó la actriz bogotana.

Por otro lado, la productora bogotana expresó su sentido de responsabilidad por cuidar cada detalle de lo que para ella es un legado y que buscan continúe sumando audiencias, razón por la que prestaron mayor atención a los textos.

Pese a que la idea original de Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la fea le dio la vuelta al mundo y rompió varios récords al ser la historia con más versiones que existe a nivel global —así como también la que mayor número de veces se ha traducido a otros idiomas—, con el tiempo, tanto su trama como su humor ganaron algunos detractores.

Ana María Orozco contó qué tanto pudo intervenir su personaje de Beatriz Pinzón Solano en la nueva historia de 'Betty, la fea' - crédito Infobae Colombia

A través de redes sociales empezaron a circular varios videos en los que creadores de contenido dedican sus espacios a compartir diversos análisis en los que incluso se ha sugerido que Betty era en la realidad la verdadera mala, pues se opuso al compromiso que ya existía entre Marcela Valencia y Armando Mendoza. Además de descalificar su humor.

Sin embargo, como si se tratara de una respuesta a todas estas conjeturas anteriores sobre los personajes de ficción, en su primer episodio se esclarece el por qué Beatriz Pinzón Solano no merece ser tildada como una ‘quita maridos’. “Yo no soy ninguna quita maridos Nicolás, él y doña Marcela todavía no se habían casado”, le refuta Betty a su mejor amigo que le hace el chiste en medio de una de las primeras escenas.

La razón de que Marcela Valencia y ‘don Armando’ no hubieran llegado al altar, da tranquilidad a Betty para no sentirse culpable de la separación entre ellos dos, pese a los comentarios de Nicolás Mora. De esta sutil manera sus creadores buscaron acabar con ese estigma que se intentó dar a Betty durante su ausencia en las pantallas.

El regreso de ‘Betty, la fea’

Ana María Orozco expresó a Infobae Colombia lo que sintió cuando recibió la propuesta de volver al personaje que no consiguió borrar en estos 25 años de carrera en los que estuvo vigente en la televisión.

Ana María Orozco revivió un momento peculiar junto a Andrés Pastrana durante una grabación de Yo soy Betty La Fea - crédito EXA/YouTube

“Pues creo que ahora, no sé si será más difícil, pero claro es como: “bueno, a ver ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a contar esto veinte años después?” Era más delicado. En el momento de la primera vez, hace veinte años, a mi me encantó. Fue un casting muy luchado, me encantó el personaje y tuve una conexión instantánea. Como que de verdad luché por conseguir el personaje y me encantó la historia”, compartió.

La actriz bogotana confesó que pasó por varias emociones con su personaje, pues en principio debió enfrentar el fenómeno que causó y, posteriormente tuvo que cargar con el peso de lo que significó.

“No sé, yo he pasado por varias etapas con el personaje. Digamos que en un principio a mí me encantó hacerlo. Siento que, como mi oficio es hacer personajes, me gusta y lo disfruto muchísimo. Entonces, no era que yo llegara a mi casa y sintiera que yo era Betty la fea. Ahora, todo lo que generó, por supuesto, es fuerte”, agregó.

La actriz fue la que se encargo la personalidad y aspecto de Betty - crédito @revistaohlala / Tik Tok

Por otra parte, Orozco reconoció que es consiente de que siempre será vista como Betty, y más ahora que decidió volver a encararla en una nueva historia: “sí hubo un impacto ahí, y ha quedado una estela muy grande y larga. Pero a lo largo de los años, todo se decanta. También hay otros procesos y yo nunca peleé con eso. Por supuesto, siempre voy a ser identificada con Betty la fea como actriz. Pero también he tenido mi propia búsqueda. He hecho otros trabajos. Obviamente, competir con ese personaje es imposible y yo le agradezco muchísimo. Hoy en día me siento agradecida y también lista para enfrentar lo que se viene ahora”.