Luifer Cuello sufrió grave accidente de tránsito: el grupo musical resultó herido, incluido el artista vallenato

Luifer Cuello sufrió grave accidente de tránsito en el departamento del Cesar que dejó un motociclista muerto - crédito @andreslarrottac/Instagram

En la madrugada del lunes 15 de julio, el cantante vallenato Luifer Cuello terminó involucrado en aparatoso accidente cuando su vehículo impactó con una vaca que se atravesó en la vía de manera imprevista; el animal no dio tiempo para que el conductor maniobrara, por lo que, luego de intentar esquivarla, terminó estrellándola.

El accidente ocurrió mientras que el artista y su equipo se dirigían de Curumaní al municipio de La Loma, en el departamento del Cesar. Un motociclista resultó implicado tras no conseguir esquivar el incidente, ya que iba muy cerca del carro implicado, sin embargo, salió ileso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según información emitida por el equipo de prensa del artista vallenato, luego de una revisión médica, Luifer Cuello fue dado de alta y se encuentra bien salud, tanto así que consiguió llegar a un concierto que tenía programado. Pese al importante atraso en tiempo, el cantante, tras reponerse del impacto, cumplió con su espectáculo en el corregimiento de La Loma, donde su público lo esperó pacientemente.

Luifer Cuello resultó herido en accidente de transito en carretera del Cesar - crédito @andreslarrottac/Instagram

De acuerdo con el reporte de salud, tanto el conductor como el artista y demás ocupantes están ilesos, ya que las heridas que les causó el accidente fueron de baja gravedad.

Tanto los músicos como el cantante asistieron al centro médico del municipio El Paso, donde fueron atendidos y valorados. Tras no presentar mayores complicaciones, la agrupación decidió subir a tarima y dar el show pendiente.

Sin embargo, no fueron buenas noticias para todos las partes, puesto que otra persona que se movilizaba en una motocicleta, al parecer, no pudo evitar el choque y perdió el control del vehículo. El sujeto perdió la vida de inmediato a causa del duro golpe. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Luifer Cuello cumplió con presentación luego de sufrir accidente de tránsito - crédito @luifercuello/Instagram

La camioneta en la que se transportaban quedó en pésimo estado, dando indicios del fuerte impacto que sufrieron sus ocupantes.

“En el camino se apareció una vaca negra en la vía, cuyo tramo no tiene señalización. El vehículo es blindado y el conductor manejó bien la situación. ¡El susto fue tremendo! Después de realizar las fotos y videos respectivos, llamamos a la aseguradora. Luego continuamos el camino para realizar el espectáculo musical”, declaró el cantante al diario El Tiempo.

Luifer Cuello se bajó de ‘Masterchef Celebrity’

El cantante, de 39 años de edad, considerado uno de los más grandes exponentes de la nueva ola del vallenato confirmó que su nombre estuvo postulado para entrar al reality de cocina con famosos, sin embargo, por temas de tiempo no logró participar, pues las grabaciones del programa se cruzaban con algunas fechas que el artista ya tenía pactadas.

Tomada de Instagram @uffquedelicia

“Sí, al llegar de [la gira de] Europa, ‘Luifer’ estaría allí, pero fue muy difícil. Por los tiempos, pensábamos que se podía manejar y poder seguir cumpliendo con todos los contratos de ‘shows’ que ya teníamos firmados, pero era imposible”, compartió Vivo Torres, esposa de Luifer y quien le ayuda con todos sus temas legales y de contratos.

Por otra parte, la pareja de cantante agregó que su esposo tardó mucho tiempo pensando en esta situación, pues ya tenían varios contratos firmados con cláusulas de cumplimiento, y esto no les permitió avanzar con el proyecto de MasterChef Celebrity Colombia 2024.

“Pero no dudé cuando dije: el tiempo de Dios es perfecto… Un día me encontré con una amiga y me dijo: ‘Qué difícil, porque ‘Luifer’ ama la cocina y sería la locura él en Masterchef’, pero también ama la música y son compromisos que ya tiene, decidir qué hacer no es fácil. Pero Dios siempre sabe”, añadió Vivi sobre la decisión de esperar a que el artista estuviera completamente libre para aventurarse a la cocina y las razones por la que después de haber anunciado su participación finalmente el cantante no alcanzó a grabar ningún capítulo.