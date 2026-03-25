Hombre se hizo el dormido para no pagar su cuenta en una playa de Cartagena: todo quedó en video

La Policía intervino en Playa Muralla para mediar entre el propietario del local y el cliente que fingía intoxicación alcohólica - crédito Captura de Video Facebook

En redes sociales circula un video en la que un hombre simuló estar dormido para evitar pagar una cuenta en la que había consumido alimentos y bebidas en la playa Muralla de Cartagena.

Testigos del incidente, en declaraciones citadas por El Tiempo, relataron que el hombre debía $613.000 ,y al percatarse del cobro, fingió intoxicación alcohólica, buscando evadir la responsabilidad del pago.

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Mientras varias personas trataban de despertarlo, otros asistentes registraron la escena y la compartieron en línea.

El monto adeudado incluía “media caja de Águila Light (cerveza), dos mojarras, dos arepas de huevo, dos gaseosas y la carpa”, según relató el propietario del local en el filme.

Un hombre evitó pagar una cuenta de $613.000 en Playa Muralla, Cartagena, fingiendo quedarse dormido tras consumir alimentos y bebidas - crédito @upsoclvideo/Facebook

La situación generó malestar entre presentes y forzó la intervención de la Policía Nacional, cuyo objetivo era mediar entre el cliente y el dueño del sitio, según se observa en las imágenes difundidas.

“El vale se ha hecho el dormido, el templado, y el vale nada, mi hermano. Aquí llegó la autoridad y tal, pero el vale no reacciona a nada (...) No sé si será porque el vale no tiene pa’ pagar y se está haciendo el queloqueo (sic), pero la vaina está grave”, mencionó el dueño del establecimiento comercial.

El hecho motivó una oleada de críticas por parte de usuarios de redes sociales. Algunos censuraron la actitud del involucrado, otros recordaron algunas malas prácticas que se han presentado en las playas de la Heroica.

Testigos relataron que varios presentes intentaron despertar al hombre mientras otros registraban el incidente en sus celulares - crédito Captura de Pantalla Instagram/@cbhome.co

“Por eso hay que cobrar antes”; “Barriga llena corazón contento”; “Y cuando cobran la cerveza a 500mil hay si no es un delito”; “Por consideración un balde de agua con mucho hielo pa que veas como revive”; “Con ese robo. Cualquiera hace eso”; “Después dicen que pq los turistas llevan sus propias cosas y andas chillando. Usureros”, fueron algunos de los comentarios realizados en las plataformas digitales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el sujeto enfrentó alguna consecuencia legal ni si finalmente pagó lo adeudado con el comerciante local.

Turista inglés murió en playas de El Laguito de Cartagena

Además de las denuncias por supuestos cobros excesivos en las playas de Cartagena, se conoció el hallazgo de una persona sin vida en inmediaciones a la playa El Laguito de la ciudad colombiana.

Los hechos se registraron el domingo 22 de marzo, cuando la víctima, identificada como James Michael Winkles, de 30 años, ingresó al mar en un momento en que autoridades locales y la Capitanía de Puerto habían advertido un incremento en la intensidad del viento y el oleaje, lo que aumenta significativamente los riesgos para bañistas.

James Michael Winkles, de 30 años, falleció ahogado en las playas de El Laguito mientras celebraba su boda en Cartagena - crédito Google Maps

El ciudadano inglés, quien llegó a Cartagena acompañado de su pareja para celebrar su boda, fue víctima del ahogamiento luego de ingresar a nadar, según detalló el reporte oficial del Distrito. Los salvavidas y equipos de socorro acudieron a la emergencia, pero solo fue posible constatar su fallecimiento en la propia playa.

El Distrito de Cartagena, a través de sus comunicados, alertó sobre el incremento estacional de riesgos marítimos, en particular entre domingo y lunes, cuando el viento y las olas tienden a intensificarse. Por este motivo, recomendaron a visitantes y residentes no obviar las señales de advertencia en las zonas de baño, ya que, de acuerdo con la Capitanía de Puerto, “las corrientes pueden ser impredecibles y aumentar el riesgo de accidentes”.

La medida responde a accidentes fatales y busca delimitar áreas de baño y tránsito de embarcaciones, en las diferentes playas de Cartagena - crédito Colprensa

Las autoridades informaron que la causa de muerte fue un ahogamiento, y aunque los indicios señalan que se trató de un accidente, la fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

Entre tanto, la Capitanía de Puerto mantiene la bandera amarilla en sectores turísticos como Playa Blanca, en señal de precaución ante la persistencia de fuertes vientos y oleaje, medida adoptada tras varios accidentes recientes.

En los últimos meses se han reforzado los controles y la vigilancia en diversas playas de Cartagena, después de reportarse emergencias similares por la adversidad climática.