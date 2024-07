Esta es la mala racha que ha tenido Víctor Mallarino en ‘Masterchef Celebrity’

Víctor Mallarino se encuentra desanimado después de obtener delantal negro en ‘MasterChef’- crédito Canal RCN

El actor Víctor Mallarino se mostró visiblemente afectado tras obtener el delantal negro en el reto de la caja misteriosa en el programa MasterChef Celebrity. Durante este reto, su preparación no convenció a los jueces y fue altamente criticado, lo que generó es que no participara en el reto creativo, mientras sus compañeros continuaban la competencia.

Ante la pregunta de la presentadora Claudia Bahamón sobre cómo se sentía al llevar esta prenda que pone en riesgo de eliminación a los cocineros, Mallarino expresó su molestia: “Claramente no me siento bien, si la pregunta es comparada con la semana pasada hay una distancia entre un reto de equipo en el que pudo haber mala suerte a hacer el peor plato de 18 es fatal”, afirmó el actor.

El jurado Jorge Rausch intervino, mencionando que efectivamente debería sentirse mal, al ser el peor de 18 concursantes. Sin embargo, Mallarino trató de tomar la situación con humor, sentándose de forma cómica en un sofá para seguir el reto desde allí. Mientras tanto, la presentadora intentó levantarle el ánimo, señalando que, después del reto creativo, otros participantes también podrían obtener delantales negros y también intentó mejorar el humor del actor al llevarle una manzana.

En el reto anterior de la caja misteriosa, Víctor Mallarino preparó un plato denominado “Sigue”, un arroz integral con langostinos y puré de alverja. El jurado resaltó las cualidades de su platillo, especialmente el puré de alverja, que no lo esperaban; sin embargo, criticaron su emplatado por su dificultad para ser consumido en un contexto formal.

“Si estoy en un restaurante me daría pena con la persona que tengo en frente porque no sé cómo comer si es una reunión de trabajo, no sé si me explico (…) así es en casa, pero aquí estás en MasterChef Celebrity y esperamos una buena propuesta”, expresó en ese momento la chef mexicana Adria Marina.

El actor explicó, posteriormente, por qué no le fue bien en el reto de la caja misteriosa: “Necesito buen tiempo para cocinar, cocinar de prisa me atormenta demasiado, me da miedo no administrar bien el tiempo, yo generalmente soy muy organizado”, indicó Mallarino.

Por su parte, el actor Alejandro Estrada se mostró agradecido al no haberse llevado el delantal negro en ese momento, aunque se sintió en riesgo. Estrada expresó su alivio con una risa que demostró su alivio al escapar de la eliminación.

El jurado también destacó la innovadora preparación de la actriz Carolina Cuervo, que sorprendió con unas empanadas cuya masa hizo tras moler arroz de coco y maíz amarillo. Gracias a esta elaboración, Cuervo se ganó el pin de inmunidad y fue enviada al balcón, asegurando su permanencia en el concurso.

La comediante Vicky Berrío señaló que, aunque no se tenga el delantal negro en todo momento, los participantes siempre están en riesgo. Mientras tanto, el actor Jacko González mencionó que ya había portado el delantal negro y no encontró que fuera tan grave.

En otra ocasión, la mala suerte del actor y director también le jugó una mala pasada porque tuvo un asunto personal que le impidió cocinar junto a sus compañeros durante un episodio. A su regreso al juego, tuvo portar el delantal negro y enfrentarse a la posibilidad de eliminación, defendiendo su puesto en la competencia.

Mallarino ha sentido la alta tensión y la presión del concurso debido al estar constantemente enfrentando el riesgo de ser eliminado. Las críticas del jurado y los desafíos impuestos no han ayudado a que el actor se destaque y pruebe sus habilidades culinarias y su capacidad para manejar el estrés bajo presión.