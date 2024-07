Revelan detalles de la presentación de Shakira en la final de la Copa América: por el show de la colombiana los futbolistas tendrán cinco minutos más de descanso por primera vez en la historia del campeonato

Shakira se presentará en la final de la Copa América 2024 el domingo 14 de julio - crédito @shakira/Instagram

La Copa América 2024 tendrá un espectáculo especial en la final que enfrentará a Argentina y a Colombia el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La artista Shakira es la encargada del show del medio tiempo, con lo que la cantante barranquillera llega a su octava presentación en competiciones deportivas de talla internacional.

Shakira estuvo presente en varios eventos deportivos, incluyendo los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de su recordada actuación en el Super Bowl 2020 y en la final de la Copa Davis 2019.

Esta oportunidad en la Copa América es especial porque tiene la esperanza de poder ver a la ‘Tricolor’ obtener el triunfo: “¡Eso Colombia! ¡Tenemos un gran equipo! Nos vemos este domingo en la final de la Copa América!”, escribió la artista en su cuenta de X (antes Twitter).

Shakira estará en la final de la Copa América con un espectáculo de medio tiempo - crédito Colprensa

La intérprete de Loba fue escogida por los directivos de la competencia futbolística americana debido a que, según el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, es una referente en este tipo de eventos: “Shakira es una estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y se bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas (...) Estamos seguros de que su actuación en la Conmebol Copa América USA 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y unidad a través del deporte”, indicó Domínguez.

La presentación de Shakira en esta clase de encuentros deportivos siempre genera grandes expectativas, es por eso que se ha especulado que su show podría incluir algunas de las canciones de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, como el tema Puntería, junto a Cardi B, el cual ha sonado ampliamente durante los partidos de la Copa América.

También se espera que interprete temas como con el productor argentino BZRP Music Sessions, Vol. 53, Te Felicito con Rauw Alejandro, y su colaboración con Karol G,TQG. Se especula que podría llevar a algunos de los artistas antes mencionados como invitados en su show.

Se espera que Shakira interprete sus nuevas canciones en la Copa América -crédito @ShakiraFandoms1/X

Debido a sus presentaciones en otros encuentros deportivos, no se descarta que incluya su emblemático Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del Mundial 2010, asociada desde entonces con el fútbol.

En Miami, la artista ha mantenido cierta reserva respecto a los detalles de su actuación, esto solo genera que aumente la expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, durante los ensayos se ha visto a la coreógrafa Liz Dany Campo Díaz, oriunda también de Barranquilla, colaborando con Shakira, lo que podría ser que dentro de su espectáculo incluya la champeta y música africana, al igual que en su presentación del Super Bowl 2020.

La bailarina barranquillera estaría trabajando nuevamente con Shakira para su presentación en la Copa América - crédito @diazlizdany/Instagram

El montaje del show de medio tiempo requerirá coordinación precisa para el desmontaje rápido del escenario y asegurar que el descanso de los jugadores no se extienda más de 20 minutos puesto que se conoce que la artista tendrá cinco minutos más del medio tiempo habitual que normalmente son 15 minutos. A pesar de la presión del tiempo, se espera que Shakira entregará un show memorable de siete minutos, lo que marcará la primera vez en la historia de la Copa América que se realice un espectáculo de este tipo durante el entretiempo.

El espectáculo será transmitido en vivo desde el Hard Rock Stadium, donde se espera la presencia de 54.000 aficionados, a través de diversas plataformas como Univision, Unimas, TUDN, Fox, FS1, FS2 y en Colombia por la señal de Caracol Televisión, el Canal RCN, DirecTV y Win Sports.

Shakira se presentará en el descanso de la final de la Copa América 2024 - crédito Conmebol

La transmisión de la final comenzará a las 7:00 p. m. hora colombiana y el espectáculo de medio tiempo está programado para iniciar alrededor de las 7:45 p. m.

Asimismo, Shakira comenzará una gira de 17 fechas por Estados Unidos en noviembre, iniciando en Palm Desert, California. Esto ha generado expectativas entre sus seguidores, quienes esperan su posible anuncio sobre otras fechas durante su presentación en la final de la Copa América.