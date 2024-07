Capturaron a feminicida de Alejandra Moreno cuando pretendía salir del país

El cuerpo sin vida fue arrojado a un río por un hombre al que el agresor le habría pagado - crédito Colprensa

El feminicida de Alejandra del Pilar Moreno, Héctor Henry Guayabo, fue capturado mientras trataba de abandonar el país.

De acuerdo con la información de los uniformados, el confeso homicida huyó hacia Bogotá para posteriormente dirigirse al Tolima, finalmente fue detenido en el departamento del Quindío gracias a la alerta que envió la Policía Metropolitana a nivel nacional.

El coronel Milton Andrés Melo González, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, afirmó que el sujeto tenía como objetivo llegar hasta el departamento de Pasto “donde había unos familiares, y posteriormente, evadir su responsabilidad saliendo fuera del país hacia Ecuador”. Guayabo tenía orden de captura por el delito de feminicidio y se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías.

La mujer fue asesinada por su excompañero sentimental. El sujeto confesó haber cometido el crimen y pagó para que otra persona llevara el cuerpo sin vida de Moreno hasta un lugar apartado, el río Guatiquía, en la vereda San José Bajo. El feminicidio habría ocurrido el domingo 7 de julio de 2024 al interior de una vivienda, ubicada en el barrio Hierbabuena, donde el presunto agresor habría pedido un servicio de acarreo sobre las 5:40 p. m.

El sujeto había sido dejado en libertad, pues no tenía orden de captura - crédito Nueva Mujer

El trabajador no tenía idea de lo que llevaba e inmediatamente sospechó que algo no andaba bien y dio aviso a las autoridades locales. La víctima trabajaba en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, por lo que la alcaldesa Deisy Jhoana Moreno Mora se pronunció rechazando los hechos. “Este acto de violencia no solo arrebató la vida de una persona comprometida con la transformación y bienestar de nuestro municipio, sino que reafirma las constantes luchas que las mujeres deben librar”, expresó la mandataria.

La hermana de la víctima mandó un mensaje a las autoridades. “Pido que se haga justicia, que hagan una orden de captura ya, porque él no puede seguir libre, esto no puede seguir así de que ‘mato y me voy para la casa, y como si nada’, yo pido que capturen a este señor y que se haga justicia”, dijo.

Según las informaciones, el responsable se presentó ante la Fiscalía General de la Nación sin haber tenido una orden de captura en su contra, motivo por el cual fue dejado en libertad. En entrevista con el medio local James Informa, Guayabo catalogó el feminicidio de su expareja como un “desafortunado accidente”, con lo que posteriormente confesó ser el autor del asesinato.

“Estábamos en el comedor, estábamos hablando, eso fue el jueves en la noche. La discusión empezó por unos desacuerdos y ella empezó a humillarme, en ese momento ella me bota el caldo caliente en la cara y ahí se desencadenó todo, la asfixié, pero en ese momento pensé que se había quedado dormida”, dijo el sujeto.

El hombre pretendía trasladarse hasta Ecuador - crédito Ámbito Jurídico

El hombre afirmó que al día siguiente salió de su casa con el objetivo de realizar unas diligencias, pero al volver se percató de que Alejandra estaba muerta, por lo que procedió a ocultar el cuerpo. El sujeto fue citado por la Fiscalía en la mañana del pasado miércoles 10 de julio; sin embargo, se escapó.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, aseguró que el responsable fue capturado sobre las 10:20 p.m. del miércoles en una inspección a un bus intermunicipal que transitaba por Calarcá, en Quindío. “Todo parece indicar que el sujeto pretendía huir hacia Ecuador o Perú (...), no puede ser que un hombre que confiesa que es el homicida y lo hace ante un medio de comunicación y las autoridades, no tuviera la vigilancia correspondiente. Ya había pasado por Bogotá, por Ibagué y ya iba por Calarcá para salir del país”, dijo.