Adriá Marina, de ‘Masterchef Celebrity’, celebró el triunfo de la Tricolor en la Copa América: “Ya me colombianicé”

Cuando Adrià Marina fue confirmada como la nueva incorporación de Masterchef Celebrity para su sexta temporada, un sector de los televidentes manifestó cierta desazón, debido a que tenía que cubrir la ausencia de Christopher Carpentier, que confirmó su salida del formato del Canal RCN una vez finalizó la quinta temporada.

Pero a pesar de las dudas iniciales, la mexicana no tardó en ganarse el cariño y la admiración del público, así como de los participantes que reconocieron su carisma ante las cámaras, así como su firmeza a la hora de expresar sus puntos de vista sobre los platos que juzgaba en las degustaciones. La chef se integró rápidamente al equipo, creando una química palpable con sus compañeros jurados, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Adrià no duda en mostrar su alegría por pasar el tiempo en el país a través de sus redes sociales, y ahora más que nunca, rodeada del entusiasmo de todos los colombianos alrededor del desempeño de James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y todo el plantel del seleccionado nacional dirigido por Néstor Lorenzo.

A la chef, la victoria de la Tricolor ante Uruguay por 1-0 la agarró en Girardot, mientras realizaban las grabaciones de lo que sería una prueba de campo en dicho municipio del departamento de Cundinamarca.

Como prueba de su fascinación con Colombia, en horas del día publicó en sus historias de Instagram una corta grabación en la que caminaba con el resto del equipo de trabajo y expresaba “Ya me colombianicé”, a lo que siguió la resolución de un debate con sus acompañantes “Esta es una discusión que no sabemos, cada quien tiene su cerveza colombiana favorita, ¿cuál es la de ustedes?”, expresó, apuntando que para ella la mejor cerveza era Águila, mientras que su equipo de trabajo eligió Poker o Club Colombia.

Luego, en la noche, Adrià estuvo junto a todo el equipo de Masterchef Celebrity (incluido los participantes y el resto del jurado) viendo el partido en una pantalla gigante exclusiva, y celebrando la clasificación de Colombia a la final.

Adrià Marina reveló por qué abandonó repentinamente ‘Masterchef Celebrity’

Pero a pesar de que la chef muestra su alegría por su estancia en Colombia, no faltan los imprevistos durante las grabaciones del programa de cocina del Canal RCN. En el episodio del pasado 4 de julio, la mexicana causó sorpresa entre los televidentes debido a que estuvo presente cuando los participantes realizaban sus platos y los asesoró en sus preparaciones, pero tuvo que ausentarse cuando llegó el momento de las degustaciones, siendo excusada por Claudia Bahamón ante los televidentes.

Más tarde, en sus historias de Instagram, explicó que debió dejar abandonas las sesiones por problemas de salud. “La verdad es que hay cositas que pasan, que a veces no se ven, pero ayer estuve durante todo el día… como que amanecí sintiéndome mal de la pancita”, explicó. “De repente, cuando pruebas, comes y degustas tanto, porque además de todo en estaciones muestran comidita y a mí que me gusta la fruta, seguí hasta que ya no pude”, comentó mientras se encontraba en maquillaje.

Adrià apuntó que cuando llegó el momento de las degustaciones el malestar se hizo insostenible. “Hubo un momento en que le digo a Jorge y Nico ‘me siento mal, me siento mal’ y literal me salí en el momento, en plena grabación, que eso no salió por ahí. Pero ya me siento mejor, eso es lo bueno”, indicó. La jurado retomó su actividad normal en el episodio siguiente.