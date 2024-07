Senadora Sandra Ramírez aprovecha crítica de Richard Ríos a la prensa para cuestionar medios de comunicación: “a esto nos referimos”

Sandra Ramírez reaccionó a crítica de Richard Ríos a la prensa - crédito (Colpresa - Álvaro Tavera) y REUTERS/Carla Carniel

Richard Ríos, uno de los jugadores fundamentales en la participación de la selección Colombia en la Copa América, aprovechó una rueda de prensa para criticar a los periodistas colombianos por los rumores sobre el desempeño de titulares y suplentes.

El mediocampista del Palmeiras y figura de la selección, declaró que cualquier jugador es capaz de aportar, e instó a la prensa a evitar ‘controversia’ infundada.

Frente a esas declaraciones del jugador de fútbol colombiano, la senadora de la República, Sandra Ramírez, del partido Comunes, aprovechó para criticar a los medios de comunicación por los choques que la prensa ha tenido con el residente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Ramírez, exguerrillera de las Farc, retomó la crítica de Ríos sobre fútbol, para asegurar que “a esto nos referimos”.

En la rueda de prensa en Estados Unidos, Richard Ríos dejo que “son ustedes los que ponen eso de: ‘quién puede jugar, yo no sé por qué no juega uno u otro’, si todos estamos aquí en la selección es porque cualquiera puede jugar. Entonces, estamos muy bien. Ya lo dije una vez: el que juega es porque el entrenador ve que puede jugar y que lo necesita para ese partido. Entonces, yo creo que son ustedes los que ponen eso. No nos pongan así en controversia, porque nosotros estamos bien, estamos felices y, como usted lo acaba de decir, hay una competencia muy sana”.