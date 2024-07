Mujer se subió al capó del carro de su esposo para evitar que se fuera a un “motel” con su amante

Así fue como una mujer impidió que su esposo es fuera a un motel con su amante - crédito @Colombiaoscura/X

Una escena particular se presentó en plena vía del municipio Villanueva, en el sur de La Guajira, donde una mujer puso en riesgo su vida en medio de una escena de celos.

En un video, viral en redes sociales, se observa a una mujer vestida con unos shorts blancos, blusa azul oscura y en chanclas, que se sube al capó de una camioneta gris. La mujer gritaba una y otra vez al conductor a quien le decía: “Que la baje, que la baje, yo soy la esposa”. Los transeúntes y curiosos que veían la bochornosa escena alentaban a la desconocida, que estaba dentro del carro a que se bajara, en muestra de apoyo a la esposa supuestamente engañada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una mujer evitó que su esposo se fuera a un motel con otra mujer - crédito Infobae - @Colombiaoscura/X

Esta situación se complicó cuando el conductor prefirió continuar con su trayecto por varios metros con la mujer encima; no obstante, todo cambió cuando la Policía llegó al lugar para intentar mediar en la situación.

Pese a la insistencia de los uniformados solicitándole a la mujer que no obstaculizara el paso del vehículo, esta se mantuvo por varios segundos con la misma postura: no permitir el trayecto del carro, en tanto la misteriosa mujer finalmente se bajara. “Que baje la amante”, reiteraba la engañada.

Después de varios minutos la esposa desistió de su decisión y permitió el movimiento del carro, pero con el propósito de seguirlo, pues, de acuerdo con algunas versiones, el vehículo iba rumbo a un motel.

La mujer insistía en mantenerse en frente del vehículo, en tanto no se bajara la supuesta amante - crédito @Colombiaoscura/X

Esta particular situación generó reacciones de todo tipo por medio de las redes sociales, especialmente, criticando la actitud de la Policía, pues, al parecer, el vehículo se movilizó con la mujer encima del capó en frente de los uniformados, lo que podría representar un riesgo para la integridad de la involucrada. Mientras que otros usuarios cuestionan el proceder de la mujer en un acto desesperado por encarar a su esposo y su supuesta amante.

“Por qué @PoliciaColombia no requirió al conductor? -El solo acto de arrastrar a la persona debería ser motivo para hacer descender al conductor y someter el vehículo a requisa - El propietario puede ser IMPUTADO por porte ilegal de Moza”; “El amor no puede ser excusa para que una persona se rebaje a tanto, sea hombre o mujer, si su pareja quiere ir a comer con otra (o) déjelo (a) pero no se humille tanto, no lo merece”; “Y los policías no hacen nada para poner orden. Como van resolver la delincuencia si ni esto pueden”; “Está bien la actuación de la mujer? Fue prudente lo que hace? La policía debe poner el orden público quitando a la mujer y dándole guía si de infidelidad se trata que use los canales legales. Un ciudadano no puede alterar el orden público (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Estas son las profesiones más infieles, según firma de abogados

La infidelidad en las relaciones de pareja sigue siendo una preocupación constante alrededor del mundo. A propósito, un estudio realizado por la firma de abogados Simonds Law Group reveló cuáles son las profesiones con mayor tendencia a la infidelidad, según la experiencia de la abogada Kate Simonds, quien compartió los hallazgos en un video en su cuenta de Instagram.

La abogada Simonds indicó que su análisis se basa en años de experiencia en casos de divorcio y un estudio de las profesiones que muestran mayores tasas de infidelidad. Según el estudio, entre los hombres, las profesiones más propensas a la infidelidad incluyen a pilotos, militares, policías, bartenders y bomberos. En el caso de las mujeres, destacan las enfermeras, creadoras de contenido y auxiliares de vuelo.

Estudio reveló las profesiones que ejercen los más infieles - crédito ilustrativa Infobae

La publicación del video ha generado un amplio debate entre los usuarios de las redes sociales. Algunos consideran que el estudio crea una innecesaria paranoia, mientras que otros confirman la información proporcionada por la abogada. Los comentarios más críticos provienen principalmente de personas que ejercen las profesiones señaladas en el estudio, quienes aseguran que la infidelidad no es una tendencia generalizada en sus campos laborales.

Otro informe, esta vez presentado por el sitio de citas Ashley Madison, expuso las 10 ciudades con mayores índices de infidelidad. Entre las ciudades destacadas están Chía (Cundinamarca), Medellín (Antioquia), Bucaramanga (Santander), Tunja (Boyacá), Ibagué (Tolima), Pereira (Risaralda), Bogotá (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Santa Marta (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico).