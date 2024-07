Consejo de Estado negó medidas cautelares que solicitó el Ministerio de Salud contras 26 EPS

Consejo de Estado negó medidas cautelares contra 26 EPS que solicitaba el Ministerio de Salud - crédito Colprensa

En la tarde del viernes 5 de julio, el Consejo de Estado negó la solicitud del Ministerio de Salud que pedía medidas cautelares contra 26 EPS; esto, luego de conocerse un informe revelado por la Contraloría General de la República, en febrero de 2024, que dejaba en evidencia una deuda de $25 billones al sistema y falta de cumplimiento con los indicadores financieros dispuestos en la ley.

El Consejo de Estado determinó que no hay vulneración ni riesgo para el derecho a la salud, deslegitimando los argumentos expuestos por el Gobierno: “El demandante acude a distintos informes y comunicados de prensa emitidos por la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República, lo cierto es que dichos documentos no constituyen una prueba sumaria, que acredite la ocurrencia del hecho, pues, precisamente se emitieron para comprobar si los hechos alegados son o no ciertos”, sostuvo el alto tribunal en la decisión.

Noticia en desarrollo...