Paloma Valencia propuso que las asociaciones de padres de familia se encarguen de la contratación del PAE: “Debemos garantizar la alimentación de nuestros niños”

Paloma Valencia destaca en su cuenta de X la necesidad de que los padres supervisen la alimentación y nutrición adecuada de los niños en Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, destacó en su cuenta de X la importancia de garantizar la alimentación y nutrición adecuada de los niños de Colombia.

Para ello, la senadora de oposición enfatizó que los recursos deben ser destinados de la mejor manera posible. Según Valencia, la supervisión de este objetivo debería estar en manos de los padres de familia, quienes, de acuerdo con sus palabras, serían los más indicados para vigilar y asegurar que los niños reciban la mejor alimentación.

“Debemos garantizar la alimentación y nutrición adecuada de nuestros niños. Tenemos que asegurar que los recursos se destinen de la mejor manera y que reciban la mejor alimentación: ¿Y qué mejor manera que sean los padres de familia quienes hagan esta vigilancia?”, escribió Paloma Valencia en su publicación.

Adicionalmente, en dicha publicación la congresista de oposición compartió un video en el que explicaba su opinión con respecto al tema.

Paloma Valencia dijo que el país debe garantizar la alimentación y nutrición de los niños del país - crédito @PalomaValenciaL

“El PAE es una de las cosas fundamentales para garantizar la equidad en el país, porque usted no puede educar a un niño que tiene hambre y no puede dejar que los niños colombianos no se nutran, ya que la nutrición en los primeros cinco años es fundamental para desarrollar el cerebro, y de ahí en adelante, para el rendimiento y la capacidad”.

En el material audiovisual la legisladora enfatizó en la importancia de garantizar que los recursos destinados a la alimentación de los niños sean utilizados de la mejor manera. Según Valencia, una de las soluciones podría ser que las propias asociaciones de padres de familia se encarguen de la contratación o la elaboración de los alimentos.

Valencia sostiene que cuando los contratistas son externos y desconocidos, como suele suceder con muchos que operan desde Bogotá, la calidad de los alimentos puede ser deficiente, insuficiente y carecer de proteínas, sin que haya a quién reclamar. Por este motivo, propone acercar los contratos a quienes realmente se benefician, permitiendo así un mejor cuidado de cada recurso y de cada niño, en su opinión.

Paloma Valencia habla del PAE y propone que asociaciones de padres de familia hagan vigilancia a este - crédito @PalomaValenciaL

“Por eso tenemos que cuidar que esos recursos y esos alimentos vengan de la mejor manera. Yo siempre he creído que nosotros vamos a tener que buscar que sean las propias asociaciones de padres de familia las que se encarguen de la contratación o la elaboración de los alimentos, porque lo que termina pasando con esos contratistas que todos son de Bogotá y que nadie conoce es que, cuando vienen mal, cuando los alimentos están feos, cuando son insuficientes o cuando no traen proteína, no hay a quién reclamar. Por eso acerquemos los contratos a quienes benefician, para que podamos cuidar cada recurso y cada niño”, comentó la senadora en el video antes mencionado.

La publicación de Valencia generó todo tipo de comentarios, uno de estos fue el del usuario @dav1d_torres quien se mostró de acuerdo con la propuesta de la senadora. “Totalmente de acuerdo. Los padres de familia deben vigilar. Pero sabe ud donde se daño lo del PAE? Cuando se lo dieron a los privados. Ellos se quedan con un alto porcentaje de los recursos. De nuevo los privados quedándose con recursos públicos”, dijo.

Paloma Valencia pronosticó que las próximas elecciones será una contienda entre mujeres

En otra publicación reciente de la congresista, Valencia compartió un video en el que predice que las elecciones de 2026 en Colombia estarán marcadas por la participación de mujeres diversas. Nombró a destacadas figuras del Pacto Histórico como Francia Márquez y María José Pizarro, además de mencionar a Claudia López, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y a sí misma como parte de esta futura competencia electoral.

Además, mencionó que el año 2026 ofrecerá una oportunidad excepcional para que los ciudadanos, quienes según las encuestas prefieren una mujer presidente, puedan evaluar y distinguir entre las diversas aspirantes, entendiendo el significado y las propuestas de cada una. Enfatizó que no se debe votar únicamente por el género, sino por las ideas y los principios que cada candidata defiende.

Paloma Valencia dijo que en el 2026 el país escogerá a la primera mujer presidente - crédito @PalomaValenciaL