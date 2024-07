Jóvenes alertan por delincuentes que pinchan llantas en la autopista Norte de Bogotá: “No se detengan en la carretera porque los pueden robar”

Jóvenes denuncian que en un sector de la autopista delincuentes están pinchando carros para robar - crédito CataJumper/TikTok

Dos jóvenes utilizaron su cuenta de Tiktok para advertir a los conductores sobre una nueva modalidad de robo en la autopista Norte de Bogotá entre las calles 200 y 170, específicamente para aquellos que ingresan a la ciudad desde Chía y Cajicá.

Según el relato compartido en un video dicha red social, ellas fueron víctimas de una táctica que consiste en pinchar las llantas de los vehículos mientras transitan por esta área.

En la publicación, las denuncias de las jóvenes se enfocan en que los conductores no deben detenerse en la carretera bajo ninguna circunstancia. Uno de los mensajes clave es que, si sienten que la llanta se ha pinchado, deben seguir conduciendo y buscar un mecánico más adelante para revisar el automóvil. “No se detengan en plena carretera, sigan adelante”, sugirieron las protagonistas del video.

De acuerdo con el relato, ellas fueron testigos de cómo al pasar por la autopista, su vehículo sufrió un repentino daño en una de las llantas. En el video, mostraron el objeto responsable del daño: una varilla metálica afilada diseñada específicamente para reventar neumáticos. “Ojo con la autopista, si les pasa, sigan derecho porque los pueden robar”, fue la advertencia final que dejaron en su mensaje.

Dos jóvenes denuncian una nueva modalidad de robo en la autopista norte - crédito CataJumper/TikTok

Usuarios de redes sociales han corroborado este relato, indicando que esta modalidad de robo es frecuente en diversas zonas del norte de la ciudad y también en la calle 80 o en la avenida Boyacá. En diversas ocasiones los internautas han compartido sus propias experiencias y alertaron sobre la presencia de estos objetos modificados que se ponen intencionalmente para provocar daños en los vehículos.

Esta modalidad no es nueva, pero el énfasis en la autopista norte entre las calles 200 y 170 ha generado una preocupación puntual. Los anuncios reiterativos hacen hincapié en la precaución y en evitar detenerse en esta área particular para no caer en la trampa.

La frecuencia de estos incidentes y las múltiples denuncias presentan un panorama preocupante para los conductores. Se recomienda también estar atentos y reportar cualquier circunstancia sospechosa a las autoridades para evitar ser víctimas de estos robos.

Ladrones en Bogotá utilizan un artefacto conocido como ‘Pito’ para pinchar llantas y cometer robos

‘Pito’, el tubo cortopunzante que están utilizando los delincuentes para robar conductores en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Noticias Caracol

En Bogotá, una herramienta denominada ‘Pito’, un tubo afilado, está siendo utilizada por los ladrones para pinchar las llantas de los vehículos. Este artefacto, además de causar daños severos en las llantas, puede afectar los rines y provocar accidentes.

Según información recopilada de montallantas en la capital, los conductores ahora enfrentan una nueva amenaza con este dispositivo que los delincuentes han adoptado para facilitar sus atracos. Una de las víctimas de esta modalidad es Daniel Materón, un estudiante de derecho que reside en el exterior. En un testimonio dado a conocer, Materón relató cómo casi fue asaltado en Bogotá.

En una descripción del incidente, Daniel mencionó en un informe de Noticias Caracol: “En un semáforo antes de llegar a la calle 68, insisto por toda la avenida 80, veo un motociclista que se acerca por todo el lado derecho del carro, se fija rápidamente en el interior”.

Materón agregó que el motociclista le indicó que sus llantas estaban bajas de aire y le pidió que se detuviera, pero lo que más le preocupó fue notar que el hombre estaba armado.

El cuento de los hechos continúa: “Un poco en la desesperación de estar con el carro completamente pinchado y con el hombre detrás en la moto persiguiendo, llegando entonces al puente para coger la NQS veo a unos policías haciendo unas requisas abajo del puente, yo iba subiendo el puente. En ese momento decido pitar bastantes veces y los policías inmediatamente se percatan”.

Ángel Alvarado, un mecánico experto, explicó el mecanismo del ‘Pito’ utilizado por los ladrones: “El pito usado por los ladrones en Bogotá funciona para punzar la llanta: puede dañar el rin, y como se puede voltear, es peligroso”. Este detalle resalta la peligrosidad del artefacto no solo para los vehículos, sino también para la seguridad de sus ocupantes.

Tubo afilado conocido como 'Pito' es la herramienta de los ladrones en Bogotá - crédito Getty Images

En este contexto, las autoridades y los expertos recomiendan que los conductores mantengan la alerta y denuncien cualquier actividad sospechosa de inmediato. La intervención oportuna de la policía puede ser crucial para salvar vidas y evitar robos.

La Policía Metropolitana de Bogotá se ha comprometido a intensificar la vigilancia y las requisas en las zonas más afectadas por esta nueva modalidad de robo. El caso de Daniel Materón sirve como un recordatorio de la importancia de no detenerse bajo ninguna circunstancia en lugares solitarios o ante personas sospechosas, especialmente si presentan señales de estar armadas o si se dan situaciones como las descritas por la víctima.