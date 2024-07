Iván Duque aseguró que la constituyente “tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual Gobierno”

El anuncio del Gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente generó una ola de críticas en el sector político - crédito Colprensa y Archivo Infobae

El expresidente Iván Duque criticó fuertemente el anuncio del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en relación con la búsqueda de una Asamblea Nacional Constituyente.

En rueda de prensa el miércoles 3 de julio, Cristo confirmó que su primera tarea al frente del ministerio será lograr un “acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente”.

El funcionario recién designado aclaró que dicho mecanismo se concretaría, “bajo los parámetros de la Constitución del 91. Una asamblea que sea fruto de un acuerdo nacional y no de imposición de alguien contra alguien”.

Al respecto, Iván Duque señaló: “Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual Gobierno y al Pacto Histórico”. Para el exmandatario, la propuesta de abrir diálogos con varios sectores del país es “una fachada”: “El tal ‘Acuerdo Nacional’ es una fachada para provocar una ruptura institucional. Ese proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional”.

Finalmente, escribió en su cuenta de X que: “El Congreso y las Cortes deben negar ese camino hacia el modelo chavista impulsado ahora por quienes han sido los áulicos del terrorismo y los más vivos exponentes del clientelismo y la corrupción”.

Las reacciones al anuncio del nuevo ministro del Interior no se hicieron esperar. Otro que opinó sobre el tema fue el exministro de Educación Alejandro Gaviria, asegurando que la idea de la Asamblea Nacional Constituyente “no le conviene al país”.

En su cuenta de X, Gaviria afirmó que una constituyente: “Llevará a una confrontación política aun mayor y confundirá las prioridades. Sufrirá la democracia y muchos de los principales problemas del país seguirán desatendidos. En eso estamos”.

“En mi experiencia, la alianza entre progresismo y liberalismo fracasó. Nunca hubo voluntad de llegar acuerdos. Solo la reiteración de que el Gobierno se debía a un mandato popular que todos teníamos que aceptar sin críticas ni modificaciones”, puntualizó el exministro.

Desde el Congreso, el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui señaló que: “Colombia no necesita constituyentes ni intentos de dictadores que quieran perpetuarse en el poder”.

Agregó que: “Lo que Gustavo Petro busca hacer con nuestra democracia es una burla hacia sus electores y el país, después de jurar en mármol y hasta en notaria que no utilizaría esta vía. Desde el Congreso no lo permitiremos”.

El concejal de Bogotá Daniel Briceno le recordó a Juan Fernando Cristo cuando se opuso a la constituyente y criticó fuertemente su cambio de postura al ser designado como ministro del Gobierno Petro: “Juan Fernando Cristo luego de oponerse férreamente a la constituyente de Petro recibió Ministerio del Interior y a los minutos comenzó a hablar en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Es un mercenario, sin principios ni vergüenza”.

Jota Pe Hernández fue enfático en decir que no entablará diálogo con el Gobierno para llegar al “acuerdo político” del que habló Juan Fernando Cristo y con el que se buscaría convocar la constituyente: “Si el mal gobierno de Petro sabe contar, que cuente con UNO MENOS, que NO CUENTEN CONMIGO para esa famosa constituyente, desde la comisión primera estaré firme CONTRA cualquier intento de estos izquierdistas por atornillarse en el poder, sea en este o en el próximo gobierno.”, escribió el senador en X.

El también senador David Luna cuestionó directamente al nuevo ministro: “Dr.@CristoBustos, ¿qué se supone que buscan con una nueva constituyente? ¿Qué es lo que no está incluido en la Constitución del 91, que además es uno de los consensos más importantes de nuestra historia? ¿Qué límites se quieren exceder?”.

Seguido, el congresista de oposición señaló: ”No veo otro interés que la reelección del Presidente Petro. Sería bueno que usted desde ya deje claro que es una línea roja, así como lo hizo el Dr. Osuna, Alejandro Gaviria y otros más que han ido saliendo”.

Al igual que lo hizo Jota Pe Hernández, David Luna indicó que no apoyará la constituyente: “Yo no estaré en ese despropósito, yo defiendo la Constitución del 91. No más globos dañinos para la democracia”.

