David Rozo pidió ayuda a la Flip por presuntos “ataques y señalamientos” de Daniel Briceño: el concejal respondió

Daniel Briceño aseguró que David Rozo y Rtvc se han dedicado a desinformar a la audiencia - crédito @Danielbricen/X y @DonIzquierdo_/X

El activista del Petrismo y actual community manager de Rtvc, Jader David Rozo, conocido en redes sociales como Don Izquierdo, aseguró estar siendo víctima de presuntos ataques perpetrados por el concejal de Bogotá Daniel Briceño por cuenta el trabajo que está haciendo desde el área digital del Sistema de Medios Públicos. Así lo denunció en su cuenta de X (antes Twitter), donde solicitó ayuda a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

“Solicito respetuosamente a la @FLIP_org pronunciarse públicamente, respecto a los ataques y señalamientos por parte del Concejal de Bogotá @Danielbricen en mi contra y mi labor periodística en RTVC. Desde su posición ha puesto en riesgo la vida y la integridad de varias personas aprovechando que ostenta un cargo de poder”, aseveró el contratista de Rtvc.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el funcionario, no solo él está siendo víctima de la “estigmatización” por parte de concejales y otros políticos como senadores y representantes a la Cámara, sino que también lo está siendo el mismo Sistema de Medios Públicos. Señaló directamente a los congresistas del Partido Centro Democrático de estar detrás de los supuestos ataques. “Pueden terminar en ataques contra la vida de quienes trabajan en RTVC”, dijo.

David Rozo pidió ayuda a la Flip por presuntos ataques de Daniel Briceño - crédito @DonIzquierdo_/X

En ese sentido, preguntó a la Flip si únicamente está facultada para pronunciarse en defensa de los medios de comunicación y periodistas “hegemónicos” y en contra, exclusivamente, del presidente Gustavo Petro. Pues, el primer mandatario, recientemente puso en duda el rigor periodístico de la comunicadora María Jimena Duzán, que reveló un presunto tráfico de influencias que enloda a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Laura Sarabia y a su hermano Andrés Sarabia.

“Reiteramos nuestra preocupación por la estrategia que ha mantenido el presidente @petrogustavo en torno a desacreditar y estigmatizar la labor de los periodistas y medios de comunicación que realizan veeduría a la gestión de su Gobierno, con lo cual desconoce la obligación que le asiste como mandatario de promover un clima óptimo para el ejercicio del trabajo periodístico”, indicó la Flip en X.

La flip mostró su preocupación ante los eventos recientes relacionados con los ataques de Petro hacia la prensa y sus implicaciones para la libertad de expresión en Colombia - crédito @FLIP_org / X

El analista político Mauricio Jaramillo Jassir también se pronunció al respecto en una intervención en Señal Colombia. Afirmó que, en efecto, el funcionario David Rozo ha estado siendo objeto de ataques por parte de un concejal de Bogotá y que esta no es la primera vez que se presenta una situación similar entre el funcionario y otro periodista.

“Hay un concejal en Bogotá que la emprendió contra David Rozo, y ya hay un antecedente de una periodista que tuvo que exiliarse, luego de hacer una serie de denuncias frente a este concejal. Entonces, yo sí esperaría que haya un pronunciamiento rápido de la Flip, porque en el caso de este concejal que tiene poder está atacando a David Rozo, que es una persona que está trabajando actualmente para el Sistema de Medios”, aseguró el analista en el programa El Calentao, de Señal Colombia.

En respuesta, Daniel Briceño sostuvo que también espera una declaración de la Fundación para la Libertad de Prensa al respecto y señaló a Rozo y a Rtvc de ser unas “máquinas de desinformación”. Incluso, insistió en que el activista no tiene ningún título como periodista. “El señor David Rozo, más conocido como DON IZQUIERDO, NO ES UN PERIODISTA y les repito que no le tengo miedo a los ataques constantes del canal del gobierno”, aseveró.

Daniel Briceño aseguró que David Rozo, sin ser periodista, desinforma - crédito @Danielbricen/X

Pues, según denunció el concejal en marzo de 2024, el contratista solo cuenta con una formación académica básica, que no incluye estudios profesionales de ningún tipo. Sin embargo, logró conseguir un puesto en el Sistema de Medios Públicos. “El señor David Rozo más conocido como Don Izquierdo llega oficialmente a RTVC. Sus honorarios serán de $5.925.000. En RTVC lo clasifican como “periodista” aunque únicamente es bachiller. Su contrato es para hacer “periodismo digital””, señaló entonces el concejal de Bogotá.

Este es parte del contrato de Don Izquierdo con RTVC - crédito @Danielbricen / X