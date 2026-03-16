James Rodríguez tuvo un emotivo reencuentro en su debut con Minnesota United

El volante de la selección Colombia se reencontró con el delantero alemán, con el que compartió vestuario en el Báyern Múnich y fue multicampeón - crédito @MNUFC/X

Uno de los hechos deportivos más destacados en la jornada del domingo 15 de marzo de 2026 fue el regreso de James Rodríguez a las canchas, tras protagonizar su debut con su nuevo club: Minnesota United, que visitó al Vancouver Whitecaps. Pese a que el resultado no fue el esperado por el futbolista, toda vez que su divisa cayó 6-0 en este duelo, válido por la cuarta fecha de la Conferencia Oeste, el futbolista tuvo un emotivo reencuentro con un viejo amigo.

En efecto, el mediocampista de 34 años se reencontró con el delantero alemán Thomas Müller después de años sin coincidir en el Bayern Múnich, en el que fueron multicampeones a nivel local y pelearon puestos de privilegio en la escena continental europea. El momento fue compartido por las redes sociales del equipo estadounidense, que si bien no atraviesa un buen momento bajo la dirección del técnico neozelandés Cameron Knowles, ya empezó a contar con el “10″.

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El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, que juega con el Vancouver Whitecaps, se reencontró con el delantero Thomas Müller, con el que estuvo en el Bayern Múnich - crédito @MNUFC/X

Rodríguez, mediocampista y capitán de la selección Colombia, se acercó a Müller al final del partido y saludó afectuosamente e intercambió camisetas ante la atención de las cámaras y de los aficionados. El gesto despertó una gran respuesta en redes sociales y evocó el vínculo forjado durante su etapa en Alemania, en el que fueron socios en un equipo en el que estaban, entre otros, el ariete polaco Robert Lewandowski y el ya retirado Franck Ribéry.

Así compartieron un momento íntimo ante la mirada de seguidores y periodistas, sin importar la ‘paliza’ que recibieron los Loons, como se le conoce al elenco en el que milita Rodríguez, que en cuatro presentaciones apenas suma cuatro puntos y se ubica en la parte baja del tablero de posiciones. Así como el mediocampista, Müller es una figura reconocida en el fútbol internacional, y llegó a la Major League Soccer a ponerle punto final a su trayectoria.

Ambos jugadores compartieron vestuario durante dos temporadas en uno de los clubes más poderosos del mundo - crédito Andreas Gebert/REUTERS

Este momento resumió la amistad y complicidad desarrolladas durante su paso conjunto por el conjunto bávaro. El cruce de palabras, el abrazo y el intercambio de casacas fue una especie de reconocimiento mutuo por sus extensas carreras, que en el caso de ambos los ha llevado a brillar con sus selecciones nacionales. En especial Müller, que fue campeón del mundo en 2014 con los “teutones”, aunque en esa edición de la cita orbital el “cafetero” fue goleador.

La relación de ‘vieja data’ entre James Rodríguez y Thomas Müller: jugaron juntos en el Bayern Múnich

Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Bayern Múnich durante las temporadas 2017/18 y 2018/19. Juntos lograron conquistar dos campeonatos de Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa, resultados que fortalecieron su vínculo profesional, más allá de que el anhelo de la institución, la Champions League, no pudo darse en ese entonces, bajo la dirección técnica de Jupp Heynckes y, posteriormente, del alemán Niko Kovač.

Así se vivió en el estadio BC Place el debut de James Rodríguez con Minnesota United - crédito @MNUFC/X

A juzgar por este abrazo y otras demostraciones de afecto, la relación entre ambos jugadores trascendió el campo de juego y se mantuvo tras su etapa en Alemania. Volverse a encontrar vistiendo camisetas distintas y en contextos diferentes generó reacciones tanto en Rodríguez como en Müller, que es uno de los jugadores mejor pagados de los Whitecaps: finalista del torneo americano en su edición de 2025 y que cayó ante el Inter Miami de Lionel Messi.

“Me sorprendió que haya elegido Minnesota porque en Múnich él estaba contando historias sobre el frío, de que se congelaba en el invierno. Tengo curiosidad por preguntarle por su decisión. James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba estar más en las zonas más cálidas”, había dicho el internacional alemán en la previa de este duelo ante el colombiano, en declaraciones que fueron replicadas por el portal oficial del club canadiense.

Para James Rodríguez, este partido también representó su regreso al fútbol profesional tras 128 días de inactividad desde su última aparición con León de México. En total, tuvo 31 minutos, contando la reposición, en los que intentó ser importante con su pegada y asistir a sus compañeros, como lo demuestran los datos de Sofascore: pues alcanzó un 78% de precisión en pases, completó 21 de 27 intentos y ganó tres de siete duelos disputados.