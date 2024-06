Señalamientos de Olmedo López y críticas por reforma pensional: los escándalos que rodean a Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior dio la cara en el Senado durante la moción de censura a la exministra del Deporte - crédito @MinInterior/X

Luis Fernando Velasco se convirtió en el primer ministro en salir del Gobierno nacional, luego de que el presidente Gustavo Petro lo confirmara a través de su cuenta de X. El mandatario, el viernes 14 de junio de 2024, desde Estocolmo, Suecia, había anunciado que en las próximas semanas se iba a presentar un cambio de gabinete ministerial.

“Hacen encuestas mentirosas para detener el poder constituyente. El próximo ministro del interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno. Gracias, ministro Velasco, por su buen trabajo”, manifestó el jefe de Estado.

A pesar del agradecimiento del mandatario, el ahora exministro del Interior estuvo involucrado en los últimos meses en diferentes escándalos, lo que pudo haber influenciado en la decisión del jefe de Estado.

Señalamientos del Olmedo López y Sneyder Pinilla

El principal escándalo en el que está involucrado Luis Fernando Velasco es con lo sucedido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), debido a que Olmedo López (exdirector de la entidad) lo mencionó en los casos de corrupción que han sucedido en la entidad.

Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Ungrd) y Olmedo López han asegurado tener pruebas contra el ahora exministro del Interior por la supuesta compra de congresistas para que se aprobaran las reformas del Gobierno nacional.

Por ejemplo, Olmedo López, en entrevista con Semana, afirmó que “el doctor Luis Fernando Velasco tiene que explicarle mucho al país. Es precisamente en esta agenda que tenemos, en la petición que le hacemos a la Fiscalía y a la honorable Corte, que el país conozca la verdad”.

Luis Fernando Velasco, en más de una ocasión, ha desmentido las acusaciones del López y Pinilla, motivo por el cual no descarta tomar acciones legales.

“Yo he sido el responsable político aquí en esta plenaria y mirándole a los ojos a todos, a todos, especialmente a los senadores de la oposición, les pregunto: ¿alguna vez a alguno de ustedes yo le he ofrecido un centavo por votar alguna de las reformas?”, indicó Velasco en su momento.

Respuesta a Verónica Alcocer

El exministro también estuvo en la boca de la opinión pública, luego de que le contestara públicamente a la primera dama, Verónica Alcocer, quien aseguró que existe un “fuego amigo” dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El Ministerio del Interior terminó teniendo la razón, cuando dijo que no había bloqueo institucional. El Congreso debatió y tomó decisiones que en algunos casos no le gustaban al Gobierno, pero ese es el ejercicio democrático. Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio muy fuertes y no respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, precisó.

Alcocer manifestó que algunos funcionarios del Gobierno querían involucrarla en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Reforma pensional

Velasco también fue criticado por la aprobación de la reforma pensional en el Congreso de la República. La coalición utilizó el mismo proyecto aprobado en el Senado para que no fuera discutido en la Cámara de Representantes.

Uso de aviones en el Ministerio del Interior

El concejal Daniel Briceño recordó desde sus redes sociales que el Ministerio del Interior reportaba un millonario gasto de dineros públicos por concepto de transporte aéreo privado en aviones de la Policía Nacional.

Briceño explicó que el dinero invertido en el transporte policial equivale a $423 millones mensuales y a $14 millones diarios. Asimismo, dio a conocer el convenio interadministrativo suscrito entre la cartera del Interior y la Policía Nacional, en concurso con de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac) con el que se pactó la utilización del los aviones en cuestión y que tuvo un valor de $3.275.000.000.

“Luis Fernando Velasco y el Ministerio del Interior, los reyes de los viajes en aviones privados y exclusivos de la Policía en el gobierno Petro”, manifestó Daniel Briceño.

Respuesta de Luis Fernando Velasco

Luego de la confirmación de su salida, Luis Fernando Velasco se pronunció, asegurando lo siguiente: “Como lo hablamos en su despacho hace un par de semanas, aquí existe un proyecto que vale la pena defender y yo lo haré desde el espacio en el que sea útil. Le dejo al progresismo la reforma social más importante de décadas aprobada, dejamos viva la posibilidad de devolverle derechos a los trabajadores que se perdieron con la excusa de nuevos empleos que no llegaron y una agenda legislativa con más de 35 iniciativas aprobadas o en camino a su aprobación.”

Y agregó: “Paz social con diálogo social es otro legado que queda, más de 1.600 conflictos con comunidades resueltos sin violencia y un proyecto de 20 zonas seguras con tecnología e Inteligencia Artificial quedan en comunión con alcaldías y gobernaciones”.

Velasco finalizó al indicar que “marca mi vida, ser parte de un proyecto progresista y le agradezco su confianza para ayudar en este sueño colectivo, y un reconocimiento a todos los compañeros de gabinete por su solidaridad en nuestro trabajo”.