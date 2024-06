Manuel Medrano se ‘salió de la ropa’ por pregunta durante una entrevista: “He sido una persona muy respetuosa”

Manuel Medrano se salió de los 'chiros' con periodista que le recordó una situación del pasado - crédito Especial

El artista cartagenero Manuel Medrano inició su gira de conciertos por varios países de Latinoamérica y Europa, que tendrá un cierre magistral en el Movistar Arena de Bogotá, el 22 de noviembre.

Con el propósito de promocionar su música, el cantautor de 36 años contó detalles de su carrera en los micrófonos de W Radio, pero en cuestión de minutos todo se salió de control.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Medrano explicó lo que, según él, ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Ocesa/X

“Ha sido un año hermoso en el que estoy lanzando mi nuevo álbum. Espero que la gente pueda escucharlo, disfrutarlo, conectar con él y hacerlo parte de su vida”, fueron las palabras del cartagenero.

Medrano agregó que busca que las personas lo recuerden por su trayectoria musical y no por las situaciones desafortunadas que ha protagonizado en más de una ocasión.

“Los invito a que me conozcan de verdad, personalmente, para que se den cuenta si de pronto en algún momento ha habido malentendidos que les sacan a los artistas y ellos ni se enteran (…) lo único por lo que yo me preocupo en realidad es por ser feliz y por hacer música que transforme el mundo en un lugar mejor”, afirmó en la entrevista citada.

Manuel Medrano ha protagonizado algunas polémicas - crédito Franz Alba/Cortesía

Minutos después, la entrevista cambió de sentido debido a la pregunta de una de las periodistas del mencionado medio. Sin titubear, la mujer le recordó un evento puntual que generó polémica en su carrera, y que, al parecer, se habría generado por un “malentendido”.

Manuel Medrano tuvo un incidente en el aeropuerto El Dorado que le desempolvaron en una reciente entrevista - crédito Camila Díaz/Colprensa

La periodista en mención le recordó a Medrano la vez que estuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá y agredió a uno de los trabajadores del lugar, violando a su vez los sistemas de seguridad del punto.

El cantante no dudó en contestarle que se trataba de un “chisme”, buscando quitarle fundamento a la afirmación de la periodista. “Esos son chismes que estoy seguro que usted encontró en una página de chisme y hoy los quiere mostrar”, dijo.

La periodista desmintió al cantante y le aseguró que no se trataba de información sacada de una página de chismes y, por el contrario, había grabaciones y el testimonio del presunto afectado.

“¿Puedo decir algo?”, dijo el artista. “La mejor manera de ser un buen periodista es buscar la noticia y no viendo los programas de chismes. Eso es para un tema de entretenimiento, hay que ir a la fuente”, sostuvo en la entrevista.

Los reclamos de la periodista por el presunto maltrato ejercido, no solo a funcionarios de Migración Colombia, sino también a trabajadores de la misma cadena radial, continuaron, hasta que el cartagenero enfatizó en que se ha caracterizado por ser una persona “correcta”.

Se presentará en Bogotá el 22 de noviembre en el Movistar Arena -crédito @manuelmedrano/Instagram

“La diferencia es que yo no salgo a decir chismes o cosas de otras personas, y por eso se convierte en una bola de nieve en la que personas como usted, que no averiguan, solamente juzgan el chisme desde ahí, desde el programa de chismes (...) Yo he sido una persona correcta siempre con todas las personas que me he tropezado en la vida, digámoslo así, y siempre he sido una persona muy respetuosa”, afirmó a la periodista de W Radio.

Aprovechando el alboroto, Medrano contó lo que, según él, realmente ocurrió: “Ellos ofrecían un servicio llamado Migración Automática, por el cual yo pagaba anualmente. Una vez, al utilizar una de sus máquinas, esta no estaba en funcionamiento. Al llegar al país, no pude pasar por migración y la máquina me dejó atrapado. Cuando las máquinas no funcionaban, tenía que ir a las ventanillas para que me sellaran el pasaporte”.

Por último, recalcó: “En esa ocasión, un funcionario fue grosero conmigo. Presenté una carta explicando lo sucedido y no recurrí a ningún programa de chismes. Llamé a la Policía y expliqué la situación, les dije a los funcionarios de migración que no podían multarme porque sus máquinas estaban dañadas”.