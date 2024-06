Ariadna Gutiérrez descrestó en la Semana de la Alta Costura en París en medio de rumores de pelea con Romeh

La exreina de belleza lució dos confecciones del diseñador francés Stéphane Rolland, con el que ya colaboró al usar uno de sus trajes en la alfombra roja del pasado Festival de Cine de Cannes - crédito @gutierrezary/Instagram

Para Ariadna Gutiérrez, 2024 resultó ser un año bastante movido. La exreina de belleza y representante nacional en Miss Universo 2015 – en la que fue soberana universal durante un minuto y 58 segundos hasta que el presentador, Steve Harvey, anunció que se equivocó y la ganadora era la representante de Filipinas –, fue parte de la edición norteamericana de La casa de los famosos, en la que aguantó durante 84 días hasta ser eliminada.

Tras finalizar su participación en el programa de Telemundo, la sincelejana hizo su debut profesional al debutar como modelo de pasarela en la Semana de la Alta Costura en París. El evento se desarrolló el pasado martes 25 de junio, y la exreina de belleza cerró la presentación de la colección Otoño/Invierno 2024-2025 del destacado diseñador francés Stéphane Rolland, con el que ya colaboró semanas atrás cuando usó uno de sus trajes en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Ariadna Gutiérrez ya había lucido una confección de Stéphane Rolland en la alfombra roja del pasado Festival de Cannes - crédito @Gutierrezary/Instagram

Ariadna compartió un reel en su cuenta de Instagram que da cuenta de este hito en su carrera como modelo, acompañado de la cita del pasaje bíblico: “S. Mateo 7:17 29″, que textualmente reza “Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”.

El desfile se realizó en la sala de conciertos Salle Pleyel, un espacio que proporcionó un ambiente idóneo para alcanzar la combinación de magia y elegancia que caracterizó la colección. En la pasarela, Ariadna compartió presencia con reconocidas modelos como la canadiense Coco Rocha y la española Nieves Álvarez.

Para la ocasión, Ariadna lució dos sofisticados conjuntos diseñados por Rolland. En su primer paso por la pasarela portó una pieza en crepé de lana doble en negro, destacada por sus transparencias y un busto bordado con piedras ónix y diamantes. Para el segundo, vistió un vestido negro de cuello tortuga y mangas largas, con una abertura triangular en el vientre y una falda adornada con una escultura en lentejuelas.

Ariadna Gutiérrez, envuelta en rumores de distanciamiento de Rodrigo Romeh

Paralelamente a su éxito en la feria parisina, Ariadna estuvo envuelta en las últimas horas en rumores de conflicto con uno de los participantes de La casa de los famosos, a los que se mostró más cercano durante su paso por el reality show. Aunque se rumoreaba desde hace tiempo en que podía haber un acercamiento romántico entre Romeh y Ariadna, esto no se concretó, lo que no impidió que mantuvieran una buena relación.

Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando Ariadna, Romeh y Clovis Nienow anunciaron que iban a realizar un evento público en Miami el 30 de junio para “hablar sin censuras” sobre lo que vivieron en la casa. Pero el propio Clovis informó que el evento se canceló por problemas con la organización, asegurando que se haría la respectiva devolución del dinero a quienes compraron sus entradas.

El mensaje de Ariadna Gutiérrez que fue interpretado como una indirecta contra Rodrigo Romeh - crédito @gutierrezary/Instagram

Horas después de la cancelación, Ariadna publicó un mensaje en sus historias de Instagram que se interpretó como dirigido a Romeh. “Te puedo perdonar todo, pero jamás que hayas jugado con el cariño de mi familia y de los miles de fans que tanto nos apoyaron”, expresó en la publicación. Posteriormente, se supo que Ariadna y Romeh dejaron de seguirse mutuamente, pero los motivos detrás de esta decisión siguen sin trascender.